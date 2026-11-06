Pe scurt: Muzeul ASTRA anunță finalizarea proiectului „Stăpânii lutului”, prin care Sectorul Olărit din Dumbrava Sibiului a fost reamenajat. Două spații expoziționale, ateliere practice și publicații dedicate ceramicii de Horezu au fost realizate cu un buget de 241.585 de lei.

Sectorul Olărit din Muzeul ASTRA a fost reconfigurat prin proiectul „Stăpânii lutului”, care a inclus două spații expoziționale, ateliere de construcție, activități pentru public și cercetări în comunitatea olarilor din Horezu. Peste 1.400 de beneficiari direcți au participat activ la ateliere, iar noile expoziții au fost vizitate de mii de persoane, potrivit Muzeului ASTRA.

Instituția a anunțat încheierea proiectului „Stăpânii lutului. Modele de folosire a resurselor, de transmitere a meșteșugului și de adaptare la nevoile pieței contemporane în comunitatea de olari din Horezu”. Perioada de desfășurare indicată în comunicat este 1 septembrie – 30 noiembrie 2026.

Bugetul total a fost de 241.585 de lei, dintre care 215.585 de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă acordată de Administrația Fondului Cultural Național, iar 26.000 de lei sunt contribuția proprie a CNM ASTRA. Proiectul a fost cofinanțat în cadrul ariei tematice Patrimoniul Cultural Imaterial, sesiunea II/2026. Activitatea Muzeului ASTRA este finanțată de Consiliul Județean Sibiu.

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Două expoziții aduc ceramica de Horezu în atenția vizitatorilor

În Gospodăria Horezu I a fost amenajată expoziția interactivă „Soarele din farfurie”, un spațiu funcțional în care obiectele și mobilierul pot fi atinse și folosite în activități de învățare. În Căsoaie a fost creat un „cinema de gospodărie”, unde rulează montajul foto-video documentar realizat în timpul cercetărilor de teren.

Al doilea spațiu, expoziția de patrimoniu din Casa Horezu II, prezintă piese istorice de ceramică din colecțiile Muzeului ASTRA alături de creații ale meșterilor contemporani din satul Olari.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre inaugurarea circuitului expozițional „Soarele din farfurie”, cu ateliere practice și demonstrații susținute de meșteri din Horezu.

Amenajarea a inclus șase ateliere preparatorii de construire. Participanții au realizat două roți de olar tradiționale, șase mese, 12 bănci, patru instalații de polițe pentru uscarea vaselor, două vetre de gătit din cărămidă și piatră și cinci săgeți indicatoare din lemn. Tot în cadrul acestor activități au fost reparate șoprul și cuptorul din Gospodăria Găleșoaia.

Pentru public au fost organizate 22 de ateliere interactive: șase gastronomice, cu prepararea și servirea unor rețete tradiționale în vase de Horezu; șapte de prelucrare a lemnului, în care au fost realizate peste 20 de obiecte tradiționale; cinci de olărit tradițional, cu modelaj la roată și decorare cu cornul și gaița; și patru ateliere creative de modelaj, decorare și scriere creativă.

Cercetarea din Horezu a urmărit trei generații de olari

Echipa de cercetare a Muzeului ASTRA a documentat stadiul actual al meșteșugului olăritului în satul Olari, în orașul Horezu și în satele învecinate. Campania a inclus interviuri cu trei generații de meșteri olari, în cadrul documentării acestui element înscris pe Lista Reprezentativă UNESCO.

Pentru explicarea expozițiilor și orientarea vizitatorilor au fost editate și distribuite gratuit mai multe materiale. Publicația de specialitate „Stăpânii lutului. Olarii din Horezu”, tipărită în 500 de exemplare, cu CIP/ISBN, cuprinde fișele meșterilor și o secțiune interactivă pentru adnotările vizitatorilor.

Cartea de poveste ilustrată „Soarele din farfurie”, realizată în 450 de exemplare, cu CIP/ISBN, propune un traseu ficțional pentru copii și familii. Au mai fost distribuite un flyer-hartă, în 2.000 de exemplare, pentru orientarea pe traseul expozițional, și un flyer gastronomic, în 500 de exemplare, care reunește cinci rețete tradiționale oltenești preparate în vase de Horezu.

Roțile de olar, vetrele de gătit și materialele tipărite realizate în proiect rămân integrate permanent în circuitul Muzeului ASTRA.

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