Europa ar putea intra în decembrie cu un val de aer arctic, exact când depozitele de gaze sunt mai goale decât în orice altă toamnă de după criza energetică din 2022. Semnalul vine de la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF), care a observat o posibilă perturbare a vortexului polar, circulația amplă de aer rece aflată la mare altitudine deasupra Arcticii, scrie Mediafax.

Modelele meteo arată primele semne ale unei perturbări neobișnuit de timpurii. Când vortexul se destabilizează, aerul rece poate coborî spre America de Nord și spre unele zone ale Europei. Potrivit OilPrice, nord-vestul continentului ar putea prinde condiții arctice în următoarele săptămâni. Episodul nu este însă sigur.

O săptămână de ger ar cere încă 1,1 miliarde de metri cubi de gaze

Analiștii BloombergNEF au calculat un scenariu în care, între 2 și 8 decembrie, temperaturile medii ar fi cu 5 grade Celsius sub media ultimilor zece ani pentru aceeași perioadă. Cererea de gaze pentru încălzire în nord-vestul Europei, Italia, Spania și Austria ar crește cu aproximativ 1,1 miliarde de metri cubi.

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Dacă tot acest surplus ar fi acoperit din depozitele subterane, stocurile europene ar ajunge la sfârșitul lui martie la circa 15,5% din capacitate, față de aproximativ 17% într-o iarnă cu vreme obișnuită. Ar rămâne astfel cu doar o jumătate de punct procentual peste pragul minim estimat de BloombergNEF, sub care Europa ar trebui să consume gazele ținute ca rezervă strategică.

Depozitele, pline în proporție de 74%

Acum, depozitele europene sunt umplute în proporție de aproximativ 74%, cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului din 2022 încoace. Octombrie, mai blând decât de obicei, a dat un mic răgaz: statele au putut injecta gaze mai târziu, iar stocurile au urcat cu aproximativ un miliard de metri cubi peste media lunii octombrie din 2021–2025. Un singur episod de frig puternic ar putea șterge acest avans.

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a avertizat în această săptămână că nivelul gazelor din depozitele europene ar putea coborî sub 10% până la sfârșitul lui martie. Piața ar deveni astfel vulnerabilă la noi valuri de frig, la defecțiuni tehnice sau la întreruperi ale livrărilor.

Mai e o problemă tehnică. Ritmul de extracție tinde să scadă când depozitele coboară sub 30% din capacitatea de lucru, adică tocmai când cererea e mare și rezervele sunt mici.

Gazul european, de 11 ori mai scump decât cel american

Contractele futures pentru gazele din Europa se tranzacționează la un nivel de aproximativ 11 ori mai mare decât în Statele Unite, potrivit datelor citate de OilPrice. Un nou episod de frig ar pune presiune pe prețurile angro și ar putea ține energia scumpă până în primăvară.

Cât vor simți gospodăriile și firmele depinde de cât de aspră și cât de lungă va fi iarna, dar și de sursele alternative de aprovizionare pe care le va găsi Europa.

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