Pe scurt: Aproximativ 3.200 de mesaje schimbate cu AI într-o singură lună și un document detectat de școală se află în centrul plângerii. Avocații familiei contestă eficiența măsurilor de protecție invocate de Google.

Părinții unei adolescente de 13 ani din Statele Unite au dat în judecată Google, acuzând compania că instrumentele sale de inteligență artificială au contribuit la agravarea crizei psihologice a fiicei lor și au ajutat-o să-și planifice sinuciderea și propria înmormântare, potrivit Adevărul.

Plângerea depusă la un tribunal din California este primul caz public care acuză Google că a integrat „în grabă” inteligența artificială în Chromebook-uri, laptopurile cu preț redus distribuite către milioane de elevi din Statele Unite și din întreaga lume.

„Școlile ar trebui să dezactiveze căutarea și să o lase dezactivată până când Google elimină modul AI din căutare sau se asigură că fiecare elev este întotdeauna în siguranță atunci când interacționează cu AI”, a afirmat Andrew Liddell, unul dintre avocații familiei.

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Familia susține că adolescenta a schimbat aproximativ 3.200 de mesaje cu AI într-o lună

Potrivit plângerii, adolescenta din Carolina de Nord a început să traverseze o criză psihologică în decembrie 2025. În februarie 2026, aceasta a schimbat aproximativ 3.200 de mesaje cu AI, multe dintre ele în timpul nopții.

Unul dintre episoadele invocate în proces privește o conversație despre moarte și viața de apoi. Adolescenta ar fi făcut referire la posibilitatea de a ajunge în Rai în curând, însă avocații susțin că sistemul nu ar fi intervenit suficient de ferm pentru a o îndruma către ajutor specializat.

Gemini „a diagnosticat-o pe Emma cu boli mintale grave și a convins-o să aibă încredere în el mai degrabă decât în părinții ei și consilierii școlii”, se susține în plângere.

La 17 martie 2026, sistemul de supraveghere al școlii a identificat un document intitulat „Înmormântare”, iar părinții au fost alertați. Mama adolescentei a descoperit că aceasta scria o scrisoare de adio, iar tatăl ei a intervenit.

Google a transmis că ia acuzațiile în serios și a susținut că instrumentul AI Mode dispune de măsuri de protecție împotriva autovătămării.

Emma „a putut reveni la el iar și iar”, a răspuns Andrew Liddell. „Oricare ar fi fost garanțiile, acestea au fost în mod clar insuficiente.”

OpenAI și Microsoft au fost acționate în instanță pentru acuzații asemănătoare

În 2025, OpenAI și Microsoft au fost date în judecată în California, după ce o familie a acuzat că ChatGPT ar fi „alimentat” iluziile unui bărbat cu probleme psihice, determinându-l să-și ucidă mama și să se sinucidă.

Potrivit plângerii din acel dosar, ChatGPT ar fi amplificat starea psihică deja fragilă a bărbatului și l-ar fi convins că este ținta unei vaste conspirații.

„ChatGPT l-a ținut pe Stein-Erik ocupat timp de ore întregi, a validat și a amplificat fiecare nouă convingere paranoică și i-a redefinit sistematic pe oamenii cei mai apropiați lui, în special pe mama sa, drept adversari, agenți sau amenințări programate”, se arată în documente.

Potrivit Reuters, procesul este unul dintre puținele intentate companiilor AI pentru presupusa încurajare a suicidului și primul în care un chatbot este asociat direct cu o crimă.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre restricțiile mai stricte anunțate de OpenAI pentru informațiile despre arme furnizate adolescenților de ChatGPT. Unele măsuri anunțate urmau să se aplice tuturor utilizatorilor, inclusiv posibilitatea încheierii automate a conversațiilor.

În legătură cu procesul din 2025, OpenAI a transmis că va analiza acuzațiile și că lucrează la îmbunătățirea ChatGPT pentru a identifica problemele emoționale și a îndruma utilizatorii către ajutor specializat.

„Aceste companii trebuie să răspundă pentru deciziile lor, care mi-au schimbat familia pentru totdeauna”, a declarat Erik Soelberg, fiul bărbatului, într-un comunicat.

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