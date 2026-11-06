Inter Sibiu a spulberat vineri cu 5-0 (1-0) pe Tricolorul Breaza și a urcat pe locul 3 în seria de Liga 3.

În prima etapă a returului sezonului regulat din Liga 3, Inter a făcut spectacol în repriza secundă a partidei cu Breaza.

Sibienii și-au făcut meciul de pe ”Municipal” ușor și au deschis scorul rapid, încă din minutul 2, prin reușita lui Gheorghe Gondiu. Inter nu a mai forțat și la pauză a intrat în avantaj minim, 1-0.

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Echipa lui Mihai Ianc a început în forță și partea secundă și a marcat în minutul 47 prin Timotei Mitran. Din minutul 52, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după eliminarea lui V. Burlacu.

În minutul 53, Gondiu este faultat în careu, se dictează penalty și tot el transformă lovitura de pedeapsă. În minutul 71, Mitran pasează decisiv și Gheorghe Gondiu realizează ”tripla”.

Intrat pe teren în repriza secundă, Bogdan Rotar a scos un penalty în minutul 83 și tot el l-a transformat, ducând scorul la 5-0.

S-a terminat 5-0 pentru Inter, care se menține pe loc de play-off în Seria 2 a Ligii 3.

Cu 24 de puncte din 12 jocuri, Inter a urcat pe locul 3 în clasament.

INTER: Bărbat – Mogoe (P. Toader 46), Stoica, Bejan – Bârză, Bărculeț (Rotar 62), Neamțiu, Taifas (Nicoară 46) – Mitran (Dancu 72), Gondiu (Hauptkorn 86), Ritivoi. Antrenor: Mihai Ianc

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