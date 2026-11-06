Lucrările de asfaltare pe Calea Șurii Mari au fost finalizate integral, anunță Primăria Sibiu. Intervenția din 3 noiembrie a fost ultima etapă a lucrărilor la carosabil, iar șoferii circulă acum pe noua suprafață asfaltată.

Odată cu încheierea lucrărilor și ridicarea restricțiilor, circulația pe Calea Șurii Mari se desfășoară fluent, fără blocajele. Șoferii pot utiliza acum carosabilul asfaltat, pe toate benzile de circulație.

Am fost pe Calea Șurii Mari, unde lucrările de asfaltare au fost finalizate integral, iar traficul se desfășoară acum fluent, fără restricțiile din perioada șantierului. Carosabilul este complet asfaltat, iar în zonă se lucrează în continuare la plantarea puieților de arbori și arbuști, ultimele etape ale amenajării spațiilor verzi din cadrul proiectului de modernizare a uneia dintre intrările importante în Sibiu.

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▶ Vezi pagina acestui video: Lucrările de asfaltare pe Calea Șurii Mari au fost finalizate. Traficul se desfășoară în condiții normale — VIDEO

Modernizarea Căii Șurii Mari urmărește să îmbunătățească circulația pe una dintre arterele importante ale Sibiului. Acum, se circulă pe patru benzi de circulație, trotuare mai largi, o pistă pentru biciclete și noi spații verzi.

Pe lângă modernizarea carosabilului, trotuarele au fost lărgite la 2 metri, iar pista pentru biciclete a fost amenajată pentru circulația în ambele sensuri. Bordurile au fost montate, iar noul sistem de iluminat public este complet instalat.

Se lucrează la spațiile verzi

Lucrările de amenajare a zonei continuă și după finalizarea asfaltării. Vineri, echipele vor continua plantarea puieților de arbori și arbuști, parte a proiectului de modernizare a Căii Șurii Mari, prin care zona va beneficia de noi spații verzi.

În perioada următoare, zona va fi completată cu 240 de arbori și aproximativ 2.500 de plante ornamentale și arbuști. De asemenea, suprafețele prevăzute în proiect vor fi înierbate.

Prin această investiție, Calea Șurii Mari va oferi condiții mai bune de deplasare atât pentru șoferi, cât și pentru pietoni și bicicliști.

Proiectul „Modernizare și extindere Calea Șurii Mari” beneficiază de un contract de finanțare în valoare de 41,37 milioane de lei. Din această sumă, 34,14 milioane de lei reprezintă finanțare nerambursabilă, iar 7,23 milioane de lei sunt contribuția Municipiului Sibiu.

Primăria explică restricțiile de trafic din 3 noiembrie

Finalizarea asfaltării vine după ce, în data de 3 noiembrie, mai mulți șoferi au reclamat restricțiile de trafic din zonă. Un sibian a susținut că circulația ar fi fost restricționată cu o oră mai devreme decât fusese anunțat și că a rămas blocat aproape două ore în parcarea Prima Shopping Center.

Reprezentanții administrației locale precizează însă că traficul nu a fost închis, ci doar restrâns la câte o bandă pe fiecare sens, pentru finalizarea lucrărilor de asfaltare.

„Pe strada Calea Șurii Mari, traficul nu a fost închis în ziua de marți, 3 noiembrie. În schimb, circulația autovehiculelor a fost restrânsă la câte o bandă pe fiecare sens, pentru a putea fi terminate lucrările de asfaltare, conform avizelor obținute pentru derularea investiției. În aceste condiții, desfășurarea traficului pe o singură bandă pe sens a condus la acumularea de întârzieri la ieșirea șoferilor din parcarea Prima Shopping Center.

Menționăm că acțiunea de asfaltare a trebuit să continue în data de 3 noiembrie, deoarece vremea nefavorabilă nu a permis așternerea stratului de asfalt conform programului stabilit. Precizăm că odată cu intervenția din 3 noiembrie, lucrările de asfaltare pe Calea Șurii Mari s-au finalizat integral”, a transmis Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Municipiului Sibiu.

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