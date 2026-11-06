Proprietarii care și-au închis balcoanele fără autorizație nu vor fi obligați să plătească impozit dublu sau taxe înzecite și nici să scoată din buzunar mii de lei ca să intre în legalitate. Anunțul a venit de la ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica, și clarifică modul în care se aplică noile prevederi din Codul urbanismului.

Mesajul e o continuare a temei din ultimele săptămâni, după ce noul Cod al urbanismului a ridicat temerea unui impozit dublu pentru balcoanele închise fără acte, iar Stoica promisese deja că oamenii nu vor fi „vânați” cu amenzi.

Ordinul care spune cine plătește și cine nu

Stoica a anunțat că a emis un ordin care lămurește aplicarea noilor reguli. Potrivit agenției Rador, majorarea cu 100% a impozitului se aplică doar clădirilor construite integral ilegal.

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Nu se aplică apartamentelor din blocuri ridicate legal, în care balcoanele au fost închise ulterior. Cu alte cuvinte, diferența e între o construcție ilegală de la zero și o modificare făcută pe un bloc deja autorizat.

Lucrările mai vechi de trei ani

Pentru lucrările făcute în urmă cu mai mult de trei ani, amenzile nu mai pot fi aplicate, transmite același anunț. Proprietarii pot cere oricând intrarea în legalitate și plătesc taxele standard, nu sume umflate.

Rador nu publică numărul ordinului, data exactă la care a fost emis și nici textul integral. Nu apar nici cifre despre câți proprietari din țară sau din Sibiu ar fi vizați. Anunțul se oprește la aceste clarificări de principiu.

Ce rămâne neschimbat pentru cei cu balcon închis

Intrarea în legalitate rămâne posibilă, dar pe taxa obișnuită, nu pe traseul sancțiunilor grele. Pentru sibienii care și-au închis balconul fără autorizație, mesajul din ordin e că nu se trece automat la impozit dublu doar pentru că au pus termopan pe balcon într-un bloc construit legal.

Articolul se bazează pe comunicarea preluată de Rador din 6 noiembrie 2026. Nu am avut la redacție, la momentul scrierii, ordinul integral al ministerului.

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