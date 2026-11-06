Mozart și Ceaikovski au avut parte de o concurență adorabilă la Sibiu. În timp ce orchestra Filarmonicii interpreta partituri celebre, din public se auzeau gângureli, chicoteli și câte un plânset care părea să completeze muzica. La Sala Thalia, bebelușii au fost invitații de onoare ai unui concert în care suzetele au ținut loc de accesorii elegante, iar brațele părinților au devenit cele mai confortabile fotolii. Unii micuți au ascultat fascinați, alții au dansat, iar câțiva au încercat să țină isonul orchestrei. Muzicienii nu doar că nu s-au supărat, ci s-au bucurat de fiecare reacție a celor mai mici spectatori.

Sala Thalia s-a umplut de o altfel de emoție. Mame cu bebeluși la piept, tați care își legănau copiii în ritmul muzicii și micuți cu ochii mari, fascinați de instrumentele orchestrei. Din când în când, câte un gângurit se strecura printre notele muzicale, stârnind zâmbete în sală. Iar atunci când vreun bebeluș își făcea auzită vocea, nimeni nu se grăbea să-l liniștească. La acest concert, spontaneitatea a fost la fel de binevenită ca aplauzele.

Printre micii spectatori s-a aflat și Heidi, pentru care muzica simfonică este deja o veche cunoștință. Fetița ascultă compoziții clasice încă de când era în burtica mamei. Acum a revenit la Sala Thalia și a demonstrat că nu trebuie să cunoști notele muzicale pentru a simți ritmul.

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▶ Vezi pagina acestui video: Mozart, Ceaikovski și câteva zeci de suzete: concertul din Sibiu la care bebelușii au fost vedetele — VIDEO

„Foarte fain. Nu e prima dată. Văd că îi place foarte mult. Dansează. Da, am mai adus-o de când era bebeluș mic. O captează și mișcarea, dar muzica, mai ales muzica”, a povestit mama lui Heidi.

Pentru alte familii, asemenea ieșiri au devenit deja momente mult așteptate. Copiii descoperă sunetele instrumentelor, iar părinții au ocazia să se bucure împreună cu ei de muzică, într-o atmosferă caldă, fără grija că un scâncet ar putea deranja.

„Ne-a plăcut foarte mult. Încercăm să le aducem pe fetițe cât de des se poate, mai ales că cea mică a crescut un pic mai mult și ne simțim foarte bine”, a mărturisit o mamă.

Bebelușii au fost mai cuminți decât se așteptau părinții

În program s-a aflat și „Mozartiana”, suita compusă de Ceaikovski în semn de admirație pentru Mozart. Iar micii spectatori au oferit surprize pe bandă rulantă. Unii au urmărit fiecare mișcare a muzicienilor, de parcă ar fi vrut să descopere de unde vin toate acele sunete. Alții au fost atât de captivați, încât au uitat complet de agitația obișnuită.

„A fost interesant. A fost prima experiență de genul acesta și mi-a plăcut. O să mai revenim cu siguranță. A fost foarte atent. Chiar nu s-a agitat deloc, chiar a fost foarte atent, a urmărit”, a povestit unul dintre părinți.

O altă fetiță a oferit familiei o surpriză de proporții. Deși nu dormise înainte de concert, a urmărit spectacolul până la final. Se pare că „Nunta lui Figaro” a fost suficient de interesantă încât să-i alunge somnul.

„A fost primul ei concert. Cred că s-a bucurat. A fost o surpriză și «Nunta lui Figaro» de la sfârșit. Cred că de aia s-a bucurat cel mai mult. Nici nu a dormit înainte. Nu ne așteptam să stea așa cuminte”, a mărturisit un alt părinte.

Un concert care aduce bucurie nu doar copiilor, ci și mamelor

În spatele acestei întâlniri dintre muzica simfonică și cei mai mici spectatori se află o idee inspirată dintr-o carte. Roxana Manta, membră a echipei Filarmonicii Sibiu, a citit despre influența muzicii asupra copiilor mici și și-a dorit să le ofere bebelușilor ocazia de a descoperi orchestra într-un mediu prietenos.

Așa a luat naștere proiectul „Simfonia Bebemol”, despre care managerul Filarmonicii, Octavian Gheorghiu, spune că a devenit unul dintre simbolurile instituției. Potrivit acestuia, Sibiul s-ar număra printre pionierii unor asemenea concerte.

„Aceste concerte sunt, cum să spun, un simbol al Filarmonicii de Stat Sibiu, pentru că au fost primele promovate, acest gen de concerte, în țară. Și, dacă nu mă înșel, în întreaga Europă. Ideea acestui concert a venit din partea unui membru al echipei noastre, Roxana Manta, care a fost inspirată de o carte în care se scria despre influența muzicii asupra copiilor mici. Bineînțeles că copiii, la această vârstă, un an, doi ani, nu percep muzica clasică cum o percepem noi, dar undele sonore provoacă un șir, un lanț de gânduri, reacții pe care ei nu le-au cunoscut. Și, după cum ați văzut în sală, sigur că ei încep să vorbească, să aplaude în timpul concertului, dar ăsta este semnul că sunt impresionați”, a explicat Octavian Gheorghiu.

Dar poate cea mai emoționantă parte a proiectului este bucuria mamelor. Pentru o femeie care și-a petrecut ultimele luni între nopți nedormite, biberoane și grija permanentă pentru copil, o ieșire la concert poate însemna mai mult decât 35 de minute de muzică. Este o ocazie să se relaxeze, să întâlnească alți părinți și să se bucure de un moment pentru sufletul ei, fără teama că bebelușul ar putea deranja.

„Noi am început din 2023 acest proiect, care face parte din concertele educative. Noi încercăm să intercalăm concertele educative pentru copii, pentru elevi și cam o dată pe lună vine rândul acestui concert de Baby Mozart. Să știți că se numește Baby Mozart, dar nu este numai pentru copii. Este și pentru mămici. Pentru că mămicile însărcinate și după ce au născut știm foarte bine că viața lor socială este zero. Și este o oportunitate în care pot să vină relaxate, pentru că noi știm de la început că acești copii vor face gălăgie și nu ne deranjează, ne bucură. Și pot să reînceapă viața normală socială. Și de aceea ne bucurăm să facem parte din această secțiune în care ne demonstrăm activitatea în comunitate, încercând să fim cât mai aproape de comunitatea sibiană care ne sprijină”, a mai spus Octavian Gheorghiu.

Muzicienii, cuceriți de zâmbetele și reacțiile bebelușilor

Dacă la concertele obișnuite artiștii își dau seama cât de mult a plăcut spectacolul abia la final, când primesc aplauzele, la „Simfonia Bebemol” reacțiile vin pe loc. Un zâmbet, o mânuță ridicată, câteva piciorușe care se mișcă în ritmul muzicii sau chiar un gângurit sunt răspunsurile sincere ale celor mici.

Pentru instrumentiști, tocmai această naturalețe face întâlnirea specială. Copiii nu încearcă să fie politicoși și nici să impresioneze. Pur și simplu se bucură de ceea ce aud, iar entuziasmul lor ajunge și pe scenă.

„Copiii au o curiozitate aparte și nu rămâne în datoria noastră decât să le expunem această experiență natural și firesc. Trebuie să facem abstracție. Este mai dificil, într-adevăr, dar am făcut abstracție de gălăgie”, a declarat Radu Petrovici, artist instrumentist.

În timp ce adulții ascultă de obicei în liniște, bebelușii își arată încântarea fără rețineri. Iar muzicienii spun că această bucurie molipsitoare transformă fiecare întâlnire într-o experiență aparte.

„Pentru adulți, de obicei, există reguli stricte, toată lumea stă în liniște. Cu copiii, nouă ne place. Cred că la fiecare coleg îi place foarte mult, pentru că răspund foarte pe moment și sunt plini de bucurie și zâmbete, și asta ne dă și nouă energie”, a explicat un alt artist instrumentist.

Filarmonica de Stat Sibiu organizează aceste concerte aproximativ o dată pe lună, iar printre spectatori sunt binevenite inclusiv viitoarele mame. Spectacolul a durat 35 de minute, iar biletul a costat doar 10 lei.

Pentru părinți, a fost o amintire de păstrat în suflet. Pentru bebeluși, o lume nouă, plină de sunete, culori și chipuri zâmbitoare. Iar pentru muzicieni, bucuria de a vedea cum muzica lor ajunge la un public care nu știe încă să spună „bravo”, dar o face în felul său.

Și cine știe? Poate că printre micuții care au gângurit în Sala Thalia se află un viitor mare muzician. Deocamdată, instrumentul pe care îl stăpânesc cel mai bine este propria voce.

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