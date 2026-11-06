Pe scurt: Prețuri diferite la raft și pe bon, insecte în blocurile alimentare și jucării fără marcaj CE se numără printre neregulile descoperite. Produse de peste 630.000 de lei au fost retrase definitiv de la vânzare.

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a aplicat amenzi de peste 3,8 milioane de lei, echivalentul a peste 711.000 de euro, în urma controalelor desfășurate la peste 1.500 de operatori economici din întreaga țară.

Verificările au avut loc în perioada 2–6 noiembrie 2026 și au vizat comercializarea produselor alimentare și nealimentare, precum și prestarea de servicii, potrivit informațiilor ANPC publicate de StartupCafe.ro.

În total, comisarii au dat 838 de amenzi contravenționale și 642 de avertismente. Valoarea produselor verificate în cadrul acțiunilor a depășit 7,4 milioane de lei, conform Protecției Consumatorilor.

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Produse de peste 630.000 de lei au fost oprite definitiv de la vânzare

În urma neregulilor constatate, ANPC a dispus oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme în valoare de peste 630.000 de lei. Pentru alte produse, cu o valoare totală de peste un milion de lei, comercializarea a fost oprită temporar.

De asemenea, comisarii au dispus oprirea prestării serviciilor la 14 operatori economici. Măsura se aplică până la remedierea deficiențelor identificate în timpul verificărilor.

O parte dintre abateri au vizat ofertele și prețurile. Comisarii au constatat informări incomplete privind perioadele promoționale, lipsa produselor incluse în ofertele publicitare promovate și diferențe între prețul de la raft și cel de pe bonul fiscal. Au fost identificate și încălcări ale regulilor privind reducerile raportate la prețul de referință.

La produsele nealimentare, verificările au scos la iveală deficiențe de informare privind textilele și încălțămintea. În cazul jucăriilor și al decorațiunilor festive, informațiile de pe unele ambalaje nu erau traduse în limba română. Totodată, erau comercializate jucării fără marcajul CE, care dovedește conformitatea produsului cu normele de siguranță ale Uniunii Europene.

În domeniul alimentar, comisarii au găsit insecte în blocurile alimentare și acumulări consistente de gheață în ambalajele produselor congelate. Au constatat, de asemenea, nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare pentru carne, preparate culinare și sosuri, precum și existența unor alimente fără elementele de identificare și caracterizare necesare asigurării trasabilității.

Printre problemele de igienă s-au numărat utilizarea unor echipamente și ustensile cu grad ridicat de uzură, cu rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură. Blocurile alimentare erau, în unele cazuri, întreținute necorespunzător, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare.

Controalele au identificat și comercializarea unor plante aflate într-o stare avansată de ofilire, precum și recipiente sub presiune, respectiv butelii, cu un grad avansat de coroziune.

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