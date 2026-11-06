Pe scurt: Ce face un director când elevii predau lucrări generate cu IA, dar nu le pot explica? Interviul include și cazuri despre profesori suprasolicitați, evaluări neadaptate și bani strânși de la părinți.

Reducerea tabelelor completate repetitiv de profesori, coordonarea temelor și intervenția în cazul lucrărilor realizate cu inteligență artificială se numără printre cerințele pentru concursul de directori 2026.

Inspectoratele școlare din Sibiu și Giurgiu au publicat listele finale de situații-problemă pentru interviul din sesiunea august-decembrie, potrivit Edupedu.ro.

Documentul ISJ Sibiu, înregistrat miercuri, 4 noiembrie 2026, conține 64 de enunțuri. Cel al ISJ Giurgiu, înregistrat joi, 5 noiembrie 2026, cuprinde 63 de situații-problemă. Primele 35 vizează aceleași teme în ambele documente: absenteism, abandon școlar, rezultate la examene, violență, discriminare, burse, sănătate mintală, activități remediale și sarcini administrative ale profesorilor. După acestea, listele diferă.

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Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre examenul pentru cele 192 de funcții de conducere scoase la concurs în Sibiu. La proba respectivă, candidații au avut de rezolvat 20 de grile de gândire verbală, numerică și logică într-o oră.

Candidații trebuie să rezolve probleme de birocrație, evaluare și siguranță școlară

Situația nr. 31, comună celor două liste, privește reducerea raportărilor repetitive. Profesorii sunt solicitați să completeze tabele și centralizări cu date despre elevi și activitatea școlară, deși unele informații există deja în catalog, la secretariat sau în alte documente. Uneori, aceleași date sunt transmise atât electronic, cât și pe hârtie.

„Ce măsuri concrete ați adopta pentru a reduce repetarea colectării și completării acelorași informații, asigurând în același timp respectarea cerințelor de evidență și raportare?”, este întrebarea adresată candidaților.

Situația nr. 32 pornește de la un secretariat cu personal insuficient. Învățătorii și profesorii diriginți colectează, verifică și centralizează documentele pentru burse și alte forme de sprijin, iar aceștia semnalează că nu mai au suficient timp pentru activitățile cu elevii. În condițiile în care școala nu poate angaja personal suplimentar în acel an școlar, candidații trebuie să explice cum ar reorganiza activitatea, respectând obligațiile instituției și protejând timpul destinat procesului educativ.

O altă cerință privește împărțirea responsabilităților în comisii și proiecte, atunci când majoritatea sarcinilor ajung la un număr restrâns de profesori care semnalează suprasolicitare.

La situația nr. 28, elevii și părinții reclamă volumul mare al temelor și programarea mai multor lucrări de evaluare în aceeași zi, la aceeași clasă. Profesorii răspund că programa nu le permite să reducă sarcinile de lucru. Candidaților li se cer măsuri concrete pentru coordonarea temelor și a evaluărilor la nivelul școlii. Alte enunțuri vizează lecțiile considerate puțin interactive, utilitatea învățării în viața de zi cu zi și sprijinul remedial continuu, cu monitorizarea progresului individual.

În lista din Sibiu, situația nr. 43 abordează lucrările realizate cu inteligență artificială: „Mai mulți profesori constată că elevii predau lucrări realizate aproape integral cu instrumente de inteligență artificială, fără să poată explica conținutul. În școală nu există practici comune privind utilizarea responsabilă a acestor instrumente. Precizați care sunt intervențiile manageriale propuse de director pentru clarificarea regulilor de lucru și pentru adaptarea evaluării, fără interziceri generale nefundamentate?”

La Giurgiu, situația nr. 49 descrie o școală în care unii profesori interzic complet instrumentele de IA, în timp ce alții le încurajează fără reguli clare. Candidații trebuie să arate cum ar promova integritatea academică, gândirea critică și utilizarea responsabilă a acestor instrumente.

Siguranța școlară apare în ambele liste. Situația nr. 5 cere măsuri de prevenire a violenței și de reducere a riscurilor asociate consumului de substanțe interzise. La nr. 19, problema este comportamentul profesorilor față de elevi:

„Unii elevi raportează comentarii jignitoare ale profesorilor privind aspectul fizic sau vestimentația lor, tratament privilegiat al elevilor cu note bune, teama de repercusiuni în cazul în care doresc să conteste notele sau ezitarea de a cere explicații suplimentare la ore pentru a evita să fie ridiculizați. Ce măsuri concrete ați întreprinde pentru a asigura un climat școlar bazat pe respect, încurajarea elevilor și pe tratament echitabil?”

Listele includ și intervenții pentru combaterea segregării și discriminării, construirea sentimentului de apartenență și respectarea efectivă a drepturilor elevilor.

Integrarea elevilor cu CES, adică cerințe educaționale speciale, este abordată distinct. În Giurgiu, situația nr. 59 descrie o școală care întâmpină dificultăți în integrarea unui număr în creștere de copii cu dizabilități și/sau CES. Candidații trebuie să ofere exemple de intervenții ale echipei de conducere și să evidențieze riscurile neintervenției.

La Sibiu, situația nr. 45 pornește de la o evaluare neadaptată: „În timpul unei evaluări scrise, un elev cu dificultăți de vedere, pentru care sunt documentate nevoi de adaptare, primește același material tipărit cu font mic ca restul clasei. Familia reclamă că elevul nu a putut finaliza lucrarea. Cum interveniți pentru a proteja dreptul la o evaluare accesibilă și cum preveniți repetarea situației la celelalte discipline?”

Lista din Sibiu mai cuprinde defectarea încălzirii, infiltrații lângă instalația electrică și evacuarea unui elev cu mobilitate redusă. Sunt abordate și divulgarea datelor personale pe grupurile de mesagerie, incidentele informatice, strângerea unei sume fixe de bani de la fiecare familie, siguranța alimentelor și intervenția când unui elev i se face rău, conflictele de interese și securitatea materialelor pentru examenele naționale.

În Giurgiu apar și situații despre adaptarea copiilor la grădiniță, comunicarea cu părinții, dezvoltarea competențelor socio-emoționale, colaborarea liceelor tehnologice cu angajatorii și respectarea parcursului elevilor în studiul limbilor moderne.

Interviul durează 45 de minute, iar candidații la aceeași funcție primesc aceeași problemă

Potrivit procedurii operaționale nr. 516/SI/07.10.2026, interviul este împărțit în trei secțiuni. Candidații au maximum 20 de minute pentru prezentarea proprie și a proiectului planului managerial, maximum 15 minute pentru pregătirea și prezentarea rezolvării situației-problemă și maximum 10 minute pentru sarcina destinată evaluării competențelor digitale.

Articolul 3 al procedurii prevedea transmiterea de către comisia națională, până la 30 octombrie 2026, a unei liste parțiale de situații-problemă către inspectoratele școlare.

În ziua interviului, comisia de evaluare se întrunește cu aproximativ o oră înaintea probei. Membrii selectează 3-4 teme generale din lista elaborată de comisia de organizare, le particularizează pentru școala respectivă și le redactează pe bilete distincte, numerotate. Dacă există candidați atât pentru funcția de director, cât și pentru cea de director adjunct în aceeași unitate, comisia trebuie să pregătească cel puțin patru situații-problemă.

Primul candidat, în ordine alfabetică, extrage un bilet și are maximum 15 minute pentru răspuns, inclusiv pentru întrebările comisiei. Toți candidații care optează pentru aceeași funcție din aceeași școală rezolvă aceeași situație-problemă și primesc aceleași sarcini pentru evaluarea competențelor digitale.

Metodologia-cadru prevede și evaluarea administrativă a proiectului planului managerial și a planului de acțiune realizat pentru școala la care candidează fiecare participant. Proiectul poate avea maximum 15 pagini A4, iar evaluarea se face în plenul comisiei, pe baza grilei din anexa nr. 6, la sediul centrului de evaluare a interviului stabilit de comisia județeană, în intervalul din calendarul concursului.

Pentru școlile cu predare în limbile minorităților naționale sau cu secții de acest tip, proiectul trebuie să includă măsuri concrete pentru organizarea, susținerea și dezvoltarea învățământului în limba maternă. Candidatul promovează evaluarea administrativă cu minimum nota 7. Etapa este eliminatorie, iar nota nu intră în media finală.

O altă etapă prevăzută de metodologie vizează capacitățile și aptitudinile personale, competențele digitale, abilitățile de rezolvare a situațiilor-problemă și calitatea susținerii proiectului planului managerial.

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