Pe scurt: Sibiul se află printre județele cu cele mai mari scăderi ale insolvențelor. București–Ilfov concentrează aproape o treime dintre dosare, iar construcțiile conduc clasamentul domeniilor afectate.

Numărul dosarelor de insolvență din Sibiu a scăzut cu 55% în octombrie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la 14 dosare.

Evoluția este în sens opus celei naționale, unde numărul dosarelor a crescut cu 8%, potrivit analizei RisCo prezentate de Economica.net.

București, Ilfov, Bihor, Constanța și Timiș au înregistrat împreună 432 de dosare, aproximativ 46% din totalul lunii octombrie. Capitala ocupă primul loc, cu 220 de dosare, reprezentând 23,5% din total și o creștere de 18% față de octombrie 2025. Alături de cele 66 de dosare din Ilfov, zona București–Ilfov concentrează 30,6% dintre insolvențele lunii.

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Bucureștiul și Bihorul au mai multe dosare decât în septembrie

Evoluția diferă de la un județ la altul, iar cele mai vizibile schimbări față de luna precedentă au fost înregistrate în București, Bihor și Iași.

„Raportat la luna precedentă, cele mai vizibile schimbări apar în Bucureşti (de la 195 la 220 de dosare), Bihor (de la 39 la 61 de dosare) şi Iaşi (de la 37 la 27 de dosare). Constanţa a înregistrat mai puţine dosare decât în Septembrie (43 faţă de 55), însă rămâne în creştere faţă de aceeaşi lună a anului trecut”, precizează autorii analizei.

Comparativ cu octombrie 2025, cea mai mare creștere procentuală a fost în Vrancea: 150%, până la 20 de dosare. Urmează Dâmbovița, cu un avans de 89%, Bihor, cu 61%, Suceava, cu 60%, și Bacău, cu 58%. Creșteri au fost consemnate și în Constanța, de 26%, Argeș, de 23%, și Mureș, de 14%.

La polul opus, Maramureș a înregistrat 16 dosare, cu 64% mai puține decât în octombrie 2025. După Sibiu, unde scăderea a fost de 55%, se află Iași, cu 27 de dosare și o reducere de 21%, Prahova, cu 23 de dosare și aceeași scădere procentuală, și Cluj, cu 41 de dosare, în scădere cu 15%.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre scăderea cu aproape 50% a insolvențelor din județul Sibiu, raportată pentru septembrie față de aceeași lună a anului anterior.

Potrivit analizei RisCo, Cluj este singurul dintre marile centre economice menționate în document în care numărul insolvențelor a scăzut. În septembrie, județul înregistrase o creștere de 20%.

Construcțiile au cele mai multe dosare de insolvență

Pe domenii de activitate, construcțiile de clădiri rezidențiale și nerezidențiale au înregistrat cele mai multe dosare de insolvență în octombrie 2026, respectiv 79.

„Transporturile rutiere de mărfuri şi serviciile de mutare se află pe locul al doilea, cu o creştere de aproximativ 37%, urmate de restaurante cu o creştere de circa 162%. Printre posibilii factori se pot număra termenele mari de plată şi costurile operaţionale ridicate în domenii precum cel al restaurantelor”, se arată în analiză.

Reprezentanții RisCo recomandă verificarea situației financiare și juridice a firmelor înainte de încheierea unor colaborări comerciale, de acceptarea unei oferte sau de acordarea unui termen de plată, pentru identificarea unor posibile probleme și limitarea riscului de pierderi.

RisCo este o companie înființată în 2014, care oferă servicii de verificare online și monitorizare a firmelor din România, inclusiv informații financiare, juridice și privind disciplina plăților.

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