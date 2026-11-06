Polițiștii au făcut, vineri, 6 noiembrie, două percheziții domiciliare în localitățile Merghindeal și Iacobeni, în cadrul operațiunii JUPITER.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2025–2026, un tânăr de 22 de ani, din localitatea Merghindeal, ar fi deținut ilegal o armă de tir sportiv cu aer comprimat, de calibrul 4,5 mm. De asemenea, acesta ar fi cumpărat, prin intermediul unei platforme online, proiectile (alice) de diferite calibre, destinate acestui tip de arme.

În urma verificărilor, polițiștii au descoperit și ridicat arma neletală, pe care au confiscat-o în vederea continuării cercetărilor.

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„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, a transmis IPJ Sibiu.

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