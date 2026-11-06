Pe scurt: O aplicație urmărește ce alimente ai în bucătărie și când expiră, apoi propune rețete cu ingredientele uitate. WasteLess se numără printre proiectele premiate la Academia DpIT 2026.

Patru elevi ai Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu au urcat joi seara pe scena Galei DpIT de la Cluj-Napoca, unde au primit Premiul Special „Accenture” pentru aplicația WasteLess. Proiectul a fost conceput pentru a ajuta oamenii să reducă risipa alimentară și să folosească produsele înainte ca acestea să expire.

Echipa sibiană este formată din Băiașu Bogdan-Andrei, Bratu Patric-Ștefan, Crăciunean Dominic-Ștefan și Sin-Bulban Tudor, toți elevi ai Colegiului Național „Samuel von Brukenthal” din Sibiu. Cei patru au lucrat la proiect sub îndrumarea mentorului Constantin Constantinescu, de la ScanStart.

WasteLess funcționează ca un ajutor digital pentru bucătărie. Aplicația ține evidența cantităților de alimente și a termenelor de expirare, iar produsele care riscă să fie uitate pot fi transformate în ingrediente pentru rețete propuse direct în aplicație.

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Peste 130 de elevi au participat la competiție

Festivitatea de premiere a ediției din acest an a Academiei DpIT a avut loc joi seara, în Auditorium Maximum din Cluj-Napoca.

Competiția a reunit 134 de elevi din întreaga țară, care au lucrat timp de aproximativ șase luni la 21 de aplicații. Proiectele înscrise au vizat domenii precum medicina, îngrijirea persoanelor vârstnice, găsirea unui loc de muncă sau traficul.

Printre acestea s-a remarcat WasteLess, proiectul elevilor din Sibiu, care a primit Premiul Special „Accenture”.

Iustinian Șovrea, Country Manager GlobalLogic România, spune că proiectele prezentate în cadrul Academiei DpIT arată că tinerii nu se limitează doar la partea tehnică, ci încearcă să găsească soluții pentru probleme concrete.

„Să fii martor al evoluției Academiei DpIT este o adevărată sursă de inspirație. Ediția din acest an ne-a reconfirmat că tinerii din România nu doar excelează în domeniul tehnologiei, ci au și viziunea și maturitatea de a o pune în slujba unor soluții cu impact real în societate. Proiectele prezentate au demonstrat o combinație remarcabilă de inovație tehnologică, spirit antreprenorial și viziune asupra viitorului digital”, a declarat Iustinian Șovrea.

Acesta a subliniat și importanța lucrului în echipă și a experienței practice dobândite de participanți.

„Dincolo de cod, ceea ce impresionează cu adevărat este capacitatea acestor tineri de a colabora, de a găsi soluții creative sub presiunea timpului și de a-și susține ideile cu încredere, pasiune și entuziasm. Academia DpIT are o contribuție importantă la formarea noii generații de specialiști și lideri în IT, iar pentru noi este o onoare să susținem un program care transformă curiozitatea, pasiunea și potențialul tinerilor în rezultate concrete și proiecte cu valoare pentru societate”, a mai spus acesta.

Academia DpIT, proiect început în urmă cu 12 ani

Academia DpIT este un program lansat la Cluj în urmă cu 12 ani și dezvoltat de Asociația „Descoperă-ți pasiunea în IT”.

Programul se adresează liceenilor și studenților din întreaga țară și le oferă posibilitatea să intre în contact cu responsabilități și situații reale din mediul de lucru al unei companii.

Participanții beneficiază de practică și mentorat și își dezvoltă atât cunoștințele tehnice, cât și abilitățile de colaborare, comunicare și antreprenoriat.

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