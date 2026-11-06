UPDATE 3 ora 19:48 – Traficul rutier a fost reluat în condiții normale.

UPDATE 2 ora 18:25 – Potrivit primelor verificări efectuate la fața locului, polițiștii rutieri au stabilit că o femeie în vârstă de 72 de ani, din Arpașu de Jos, ar fi traversat drumul printr-un loc nepermis, fără să se asigure. Aceasta a fost acroșată de un ansamblu TIR condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani, din județul Prahova, care circula pe direcția Sibiu-Brașov. În urma impactului, femeia a decedat la fața locului.

Traficul rutier este în continuare blocat total.

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UPDATE: La fața locului intervine o autospecială de descarcerare, iar în sprijinul pompierilor sibieni au fost mobilizați și pompieri de la Secția Victoria, din cadrul ISU Brașov, cu o ambulanță și o autospecială de stingere.

Salvatorii au constatat că persoana lovită de TIR prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarată decedată la locul accidentului.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un accident rutier s-a produs vineri după-amiază pe DN 1, la kilometrul 263+550, în localitatea Arpașu de Jos. Traficul este blocat total.

Potrivit primelor informații Ora de Sibiu, o femeie a fost lovită și rănită grav de un TIR. Din cauza evenimentului rutier, s-au format deja cozi lungi de mașini. Șoferii sunt sfătuiți să folosească rutele alternative și să nu încurce echipajele de prim-ajutor.

Traficul este blocat total. Revenim cu detalii!

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