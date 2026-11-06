Pe scurt: Nasdaq a scăzut joi cu peste 5,5%, iar aproximativ 2.500 de miliarde de dolari au dispărut din valoarea companiilor. Bursa de la Seul a oprit temporar tranzacțiile, iar Nikkei a pierdut până la 7%. Investitorii se tem că democrații, care au câștigat Congresul, vor frâna inteligența artificială.

Bursele din SUA și din Asia au avut joi și vineri dimineață cele mai grele ședințe din ultimul an și jumătate. Indicele Nasdaq, dominat de companiile de tehnologie, a închis joi în scădere cu peste 5,5%, iar aproximativ 2.500 de miliarde de dolari din valoarea companiilor listate au dispărut într-o singură zi, potrivit BBC.

Vânzările masive au venit după victoria democraților în alegerile pentru Congresul SUA, câștigate în urma unor campanii axate pe frânarea dezvoltării inteligenței artificiale și pe controlul mai strict al centrelor de date.

Cele mai mari pierderi de pe Wall Street

Pe lângă Nasdaq, indicele S&P 500 a scăzut cu 4,4%, iar Dow Jones a închis cu o pierdere de peste 3,4%, arată datele citate de BBC și Investing.com. Pentru Nasdaq a fost cea mai slabă zi din aprilie 2025 încoace, potrivit CNBC, iar indicele a intrat în ceea ce analiștii numesc „corecție”, adică o scădere de cel puțin 10% față de maximul recent.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Cel mai rău au fost loviți producătorii de cipuri. Indicele Philadelphia Semiconductor, care urmărește 30 dintre cele mai mari companii din domeniu, a pierdut peste 12%. Acțiunile Nvidia au scăzut cu peste 9%, adică mai mult de 400 de miliarde de dolari pierduți din valoarea companiei. AMD și Micron au pierdut fiecare peste 17%, Intel 10,3%, iar SanDisk peste 22%.

Și companiile lui Elon Musk au fost lovite din plin: Tesla a pierdut aproape 11%, iar SpaceX 8%. Musk cheltuise aproape 450 de milioane de dolari pentru campaniile republicanilor, notează BBC. Cele șapte mari companii americane de tehnologie, printre care Apple, Nvidia și Tesla, au pierdut împreună 1.000 de miliarde de dolari într-o singură ședință.

Investing.com mai notează că acțiunile Qualcomm au scăzut cu aproape 10% după ce vânzările de cipuri pentru telefoane au ieșit sub așteptări, ceea ce a adâncit căderea sectorului.

Panică în Asia: tranzacțiile, suspendate la Seul

Valul de vânzări a ajuns vineri dimineață în Asia. La Seul, indicele Kospi a căzut cu până la 8,8%, iar după o scădere de 8% s-a declanșat mecanismul de siguranță care oprește tranzacțiile timp de 20 de minute, potrivit Investing.com. Ulterior, scăderea s-a redus la circa 4%.

În Japonia, indicele Nikkei 225 a pierdut până la 7,1% și a ajuns la peste 20% sub recordul din iunie, adică pe teritoriu de „piață în scădere”. Acțiunile SK Hynix, unul dintre cei mai mari producători de cipuri de memorie din lume, au scăzut cu peste 11%, iar Samsung cu aproape 10%, potrivit BBC.

În Europa, încă de joi, Infineon a pierdut peste 8,5%, iar ASML, furnizorul olandez de echipamente pentru fabricile de cipuri, 6,5%.

Ce spun analiștii și politicienii

Susannah Streeter, strateg de investiții la Wealth Club, a declarat pentru BBC că „o nouă panică legată de investițiile în inteligența artificială a lovit puternic Wall Street”. Investitorii se întrebau deja dacă sumele uriașe cheltuite pe infrastructura pentru inteligența artificială vor aduce profiturile promise, iar acum se adaugă perspectiva unei încetiniri a construcției de centre de date.

Charu Chanana, strateg la Saxo, spune că un control mai strict al autorizării centrelor de date, al impactului lor asupra mediului și asupra facturilor la electricitate ar putea întârzia proiectele și scumpi lucrările din toată industria.

Președintele Donald Trump a pus căderea pe seama rezultatului votului. „Bursa a avut una dintre cele mai proaste zile din istorie din cauza rezultatelor alegerilor”, a scris acesta într-o postare. De partea cealaltă, senatorul democrat Bernie Sanders a cerut pe X un „moratoriu național asupra centrelor de date”.

Nu este prima dată când temerile legate de inteligența artificială mișcă piețele. În ianuarie 2025, apariția modelului chinezesc DeepSeek a provocat o scădere puternică a acțiunilor companiilor americane de tehnologie, iar în primăvara acestui an un discurs al lui Trump a trimis în jos bursele și a scumpit petrolul.

Ce s-a întâmplat la București

La Bursa de Valori București, ședința de joi s-a încheiat cu indicele BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii, în scădere cu 1,15%, la 34.583 de puncte, potrivit Bursa.ro. Cele mai tranzacționate acțiuni au fost cele ale Băncii Transilvania, care au scăzut cu 0,43%, iar Hidroelectrica și Romgaz au pierdut 2,48%, respectiv 1,41%.

Bursa de la București își încheie însă ședința la 17:45, cu mult înainte de închiderea pieței americane, la ora 23:00 a României, așa că reacția la căderea de pe Wall Street se va vedea în tranzacțiile de vineri.

Comentarii