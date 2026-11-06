Pe scurt: Mutarea muncii în orele mai răcoroase se lovește de restricții privind activitățile nocturne și de zgomotul șantierelor. În locuințe, protecția împotriva căldurii este îngreunată de un mecanism de finanțare care există în lege, dar nu are bugete.

Verile toride și temperaturile extreme din România aduc în discuție decalarea programului de lucru în sectoarele în care angajații sunt expuși direct la soare, precum construcțiile și livrările.

Mutarea activității spre noapte sau dimineață este una dintre propunerile prezentate de Corina Murafa, consultant independent în energie și membră în Comitetul Economic și Social European, la emisiunea PRO Verde, potrivit Știrile ProTV.

„Sunt extrem de expuși și nu au nicio formă de protecție”, a declarat Corina Murafa despre lucrătorii afectați de căldura extremă.

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Mutarea muncii pe timpul nopții ar necesita negocieri și schimbări legislative

Modificarea orelor de lucru nu depinde doar de decizia angajatorilor. Propunerea ar presupune discuții cu sindicatele și analizarea legislației care limitează anumite activități nocturne.

„Propunerile ar fi ca orarul de lucru să fie decalat, astfel încât să se prindă noaptea la lucru sau dimineața. Numai că asta, bineînțeles, implică negocieri cu sindicatele, implică, probabil, și din câte am studiat problema, modificarea altor legi care, de exemplu, nu permit anumite activități pe timpul nopții”, a explicat Corina Murafa.

În construcții, munca pe timp de noapte ar aduce și problema zgomotului produs pe șantiere, care i-ar putea deranja pe locuitorii din apropiere. Livratorii pe bicicletă reprezintă, la rândul lor, o categorie deosebit de vulnerabilă în fața caniculei.

Creditele pentru reabilitarea termică există în lege, dar nu au fonduri alocate

Valurile de căldură afectează și confortul din locuințe. Termoizolarea caselor și schimbarea geamurilor sunt prezentate drept cea mai eficientă metodă de protecție atât vara, cât și iarna. Totuși, mecanismul legal prin care proprietarii ar putea obține credite cu dobânda plătită de stat nu este disponibil în practică.

„Nu există o cultură a eficienței energetice, ci, într-adevăr, am preferat să plafonăm prețurile, să controlăm prețul pentru consumatorul final, decât să stimulăm aceste lucrări în eficiență energetică”, a explicat Murafa.

OUG 69/2010 privind reabilitarea termică a locuințelor cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală permite persoanelor fizice care dețin case unifamiliale să acceseze credite cu dobândă subvenționată 100% de stat.

Programul este însă puțin cunoscut și considerat unul „fantomă”: băncile nu au plafoane alocate și nu oferă acest produs, deoarece statul a creat cadrul legal fără să aloce bugete pentru mecanism.

În țări precum Olanda, Irlanda sau Franța, cetățenii beneficiază de rambursări rapide prin primării ori de credite cu dobândă zero de la bănci pentru lucrările de eficientizare energetică a locuințelor.

Corina Murafa a descris cum funcționează un astfel de sprijin: „Pur și simplu, eu mă duc, fac lucrarea de investiție, de eficiență energetică în casă și știu că dacă geamurile, în mod normal, m-ar costa 800 euro, cu respectiva factură, mă duc la primărie, primesc 200 euro înapoi sau 300 euro.

Cam așa sunt ponderile. Eu fac lucrarea pe banii mei, cu cine vreau eu, în ritmul meu, în condițiile mele. Primăria, prin fonduri naționale, care ajung să fie date către cetățeni cu ajutorul primăriilor, îi rambursează o parte din costuri.”

În lipsa unor programe naționale simple de sprijin, mulți români sunt nevoiți să suporte din fonduri proprii izolarea termică a locuințelor sau să plătească facturi mai mari pentru energie.

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