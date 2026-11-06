Consilierii județeni au aprobat vineri, 6 noiembrie 2026, cele două proiecte aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare desfășurate online. Unul dintre proiecte vizează suplimentarea personalului Secției Clinice Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu cu șase posturi, iar cel de-al doilea prevede o investiție de peste două milioane de lei în sisteme de stocare a energiei electrice produse de panourile fotovoltaice instalate la zece clădiri aflate în proprietatea județului.

Primul proiect aprobat vizează modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu. Concret, Secția Clinică Neurologie va avea patru posturi suplimentare de asistent medical și două de infirmieră.

Suplimentarea este justificată prin creșterea numărului de pacienți și a volumului de activitate, care au dus la suprasolicitarea personalului existent.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Proiectul include și transformarea unor posturi vacante. Acestea vizează, printre altele, posturi de medici rezidenți la Urologie, Chirurgie Toracică și Esofagiană și UPU–SMURD, patru posturi de fiziokinetoterapeut la Recuperare, precum și câte un post de farmacist și de șofer.

Potrivit documentației, modificările se încadrează în fondul de salarii prevăzut în bugetul curent al spitalului și nu presupun costuri bugetare suplimentare. Aprobarea modificărilor de structură nu înseamnă însă că posturile vor fi ocupate automat.

Citește și: 11 oferte pentru renovarea Pavilionului Administrativ al Spitalului Județean Sibiu.

Baterii de peste două milioane de lei pentru zece clădiri din județ

Cel de-al doilea proiect aprobat de consilierii județeni vizează instalarea unor sisteme de stocare a energiei electrice la zece clădiri aflate în proprietatea Consiliului Județean Sibiu.

Prin această investiție, surplusul de energie produs de panourile fotovoltaice va putea fi stocat și utilizat ulterior pentru consumul clădirilor.

Valoarea totală propusă a investiției este de 2.068.418,82 lei, cu TVA inclus. Contribuția proprie a județului este de 587.790,06 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile. Capacitatea nominală totală de stocare prevăzută în proiect este de 1.200,42 kWh.

Sistemele urmează să fie instalate în zece locații: Agârbiciu, Agnita, Biertan, Cisnădie, Centrul Turnu Roșu, Gulliver, Dumbrăveni, CSEI Turnu Roșu, Speranța și UAMS Săliște.

Prin aprobarea proiectului, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, Consiliul Județean face un pas necesar pentru depunerea cererii de finanțare prin Fondul pentru Modernizare. Finanțarea nu este încă obținută, urmând ca proiectul să parcurgă etapele necesare pentru accesarea fondurilor.

Comentarii