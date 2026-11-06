Aproximativ 30 de polițiști și jandarmi vor fi în comuna Rășinari de vineri până duminică, 6–8 noiembrie, ca referendumul local de duminică să se desfășoare fără incidente. Măsurile au fost stabilite de IPJ Sibiu și de Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu.

Pe 8 noiembrie, rășinărenii sunt chemați la urne să se pronunțe asupra proiectului de exploatare minieră de pe Valea Dobra. Despre cum s-a ajuns la vot am scris când Primăria Rășinari a stabilit data referendumului.

Paza buletinelor de vot și a urnei speciale

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii și jandarmii lucrează în sistem integrat. Rolul lor este să prevină faptele antisociale, să mențină ordinea publică și să intervină repede dacă apare ceva care ar putea afecta votul.

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Dispozitivul asigură securitatea transportului buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării, dar și protecția la secțiile de votare și la sediul Biroului Electoral de Circumscripție Rășinari. Forțele de ordine se ocupă și de transportul urnei speciale, precum și de securitatea materialelor, documentelor și tipizatelor folosite în procesul electoral.

Inspectoratul subliniază un detaliu legat de buletine: „Polițiștii și jandarmii acționează în cooperare, astfel încât cetățenii să își poată exercita dreptul la vot într-un climat de ordine și siguranță. Facem precizarea că personalul implicat în această misiune nu intră în contact cu materialele electorale, iar acestea vor fi transportate cu vehicule care nu aparțin MAI”, transmite IPJ Sibiu.

Ce le cer polițiștii alegătorilor

Echipajele din teren vor acționa pentru prevenirea și combaterea oricăror încălcări ale legii și sunt pregătite să rezolve pe loc sesizările sau eventualele incidente.

„Recomandăm cetățenilor să respecte prevederile legale și indicațiile forțelor de ordine și să adopte un comportament responsabil pe întreaga perioadă a desfășurării referendumului”, transmit polițiștii sibieni.

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