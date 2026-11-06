Pe scurt: „Ați făcut diferența între deznădejde și speranță”, scrie familia Floca. În mesajul adresat echipei de recuperare din Sibiu, răbdarea și empatia sunt amintite alături de ajutorul medical.

Familia Ioan și Olivia Floca a transmis o scrisoare de mulțumire echipei Secției Clinice Reabilitare Medicală I (Fizioterapie I) și medicului Alina Pintea, pentru îngrijirea și sprijinul primite în recuperarea după un accident vascular cerebral.

Mesajul a fost publicat de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu pe pagina sa de Facebook.

În scrisoarea adresată întregii echipe de recuperare medicală și doamnei doctor Pintea Alina, familia vorbește despre dificultățile asociate înaintării în vârstă și despre nevoia de ajutor specializat, alături de susținerea celor apropiați.

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„Din păcate, bătrânețea vine și cu probleme de sănătate, cu AVC, cu nesiguranță și neputință. Și, atunci, pe lângă grija și afecțiunea familiei, este nevoie de mobilizarea celor din jur, de ajutor medical specializat, de răbdare și ascultare”, au scris Ioan și Olivia Floca.

Familia descrie sprijinul primit în timpul recuperării

Semnatarii mesajului spun că au găsit aceste forme de sprijin la Secția Clinică Reabilitare Medicală I și că atitudinea personalului a contat pe tot parcursul tratamentului.

„Noi am avut norocul să găsim toate acestea la dumneavoastră. Profesionalismul, implicarea și empatia dumneavoastră au făcut diferența în fiecare etapă a acestui drum greu de recuperare și refacere”, se arată în scrisoare.

Familia amintește și ajutorul primit pentru a depăși dificultățile emoționale, nu doar pe cele fizice: „Am găsit în dumneavoastră nu doar specialiști competenți, ci și oameni adevărați care ne-au oferit în fiecare zi lecții de a merge mai departe indiferent de obstacolele fizice sau emoționale”.

Ora de Sibiu a scris, în august 2026, și despre scrisoarea de mulțumire a unui pacient al Secției ORL din Spitalul Județean Sibiu. Nicu Cristian-Florian, internat pentru o operație de deviație de sept, a subliniat profesionalismul și empatia personalului.

În încheierea mesajului lor, Ioan și Olivia Floca le mulțumesc cadrelor medicale pentru îngrijire și spun că sprijinul primit le-a îmbunătățit calitatea vieții.

„Vă felicităm pentru munca dumneavoastră, pentru competența și dedicarea cu care vă îngrijiți pacienții! Ați făcut diferența între deznădejde și speranță, între greutate și progres, între teamă și încredere, toate aceste lucruri au rămas în inima noastră și ne-au îmbunătățit calitatea vieții. Vă mulțumim și vă respectăm!”, au transmis cei doi.

În răspunsul care însoțește scrisoarea, spitalul le mulțumește pentru încredere și precizează că, pentru medicul Alina Pintea și echipa de la Reabilitare Medicală I, progresele pacienților — de la pașii recuperați la o strângere fermă de mână — reprezintă o împlinire profesională.

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