Sibienii au început deja să își facă proviziile pentru sezonul rece. În Piața Cibin, cumpărătorii caută legume pentru murături, dar și rădăcinoase pe care să le păstreze în cămară pentru lunile de iarnă. Varza se vinde cu prețuri începând de la 2 lei kilogramul, iar morcovii costă de la 6 lei kilogramul. Comercianții spun însă că vânzările sunt mai slabe și că oamenii cumpără cantități mai mici decât în anii trecuți.

Vânzătorii din Piața Cibin spun că, deși sezonul pregătirilor pentru iarnă a început, cumpărătorii nu mai fac provizii în cantități mari. Mulți dintre cei care locuiesc la bloc cumpără doar câteva legume, deoarece nu au unde să le depoziteze.

„Pentru comerț, anul acesta vânzările sunt slabe. Prețurile noastre au rămas aceleași de 15 ani. Avem costuri foarte mari în piață, mesele sunt foarte scumpe, cântarele sunt scumpe și nu avem condiții. Uitați-vă ce cumpără oamenii acum, înainte de iarnă: 50 de kilograme de varză, câțiva cartofi, în cantități mici. Nu mai pun în cămară. Doamna poate mai cumpără, pentru că are o pivniță, dar cel care locuiește la bloc nu are unde să țină legumele”, a spus Viorica Radu, comerciantă din Piața Cibin.

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Cum pot fi păstrate legumele peste iarnă

Comercianții spun că unele dintre legumele cumpărate acum pot fi păstrate luni întregi, dacă sunt depozitate corespunzător. Morcovii și rădăcina de pătrunjel pot fi ținute în nisip sau rumeguș uscat, pentru a rezista mai mult timp.

„Eu, de exemplu, morcovii îi pun în nisip și îi păstrez toată iarna. Se pot pune și în rumeguș, dar acesta trebuie să fie uscat, pentru că, dacă este umed, legumele se strică”, a explicat Monica, comerciantă din Roșia.

Aceasta spune că rădăcinoasele sunt folosite în special la ciorbe și supe, iar o parte dintre cumpărători continuă să își pregătească provizii după metodele tradiționale, mai ales persoanele în vârstă.

Pentru rădăcina de pătrunjel, comercianții cer aproximativ 10 lei kilogramul, iar morcovii se vând cu 6 lei kilogramul. În piață se găsesc și produse aduse din Ungaria, dar și legume cultivate în grădinile producătorilor locali.

Cât costă legumele pentru iarnă în Piața Cibin

Cei care vor să înceapă pregătirile pentru murături găsesc în Piața Cibin varză rotundă la 2 lei kilogramul și varză plată la 2,50 lei kilogramul. Gogonelele se vând cu 3,50 lei kilogramul.

Nici legumele pentru cămară nu lipsesc de la tarabe. Un sac mic de cartofi costă 25 de lei, ardeiul capia se vinde cu 7 lei kilogramul, dar poate fi găsit și la 6 lei, iar ceapa albă costă între 4 și 5 lei kilogramul.

Pentru rădăcinoase, prețurile pornesc de la 6 lei kilogramul pentru morcovi și ajung la 10 lei pentru rădăcina de pătrunjel.

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