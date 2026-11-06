Pe scurt: Traseele, tradițiile și legătura cu producătorii locali sunt componentele modelului sibian prezentat în Irlanda, prin proiectul SlowDown Interreg Europe.

Programul de ecoturism „Anii Drumeției”, inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu, urmează să fie replicat în Irlanda, în regiunea Galway.

Modelul dezvoltat în județul Sibiu a fost identificat drept exemplu de bună practică în cadrul proiectului SlowDown Interreg Europe, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

Echipa de proiect le-a prezentat partenerilor de la BIA Innovator Campus din Galway felul în care a fost conceput și dezvoltat programul. Prezentarea a inclus informații despre trasee, natură și comunitățile locale, precum și despre legătura dintre drumeți, tradiții și producătorii locali.

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Ora de Sibiu a scris, în iunie 2026, despre lansarea podcastului „Dincolo de Potecă”, un proiect al programului Anii Drumeției dedicat promovării naturii, ecoturismului și poveștilor oamenilor care descoperă muntele.

Prin replicarea modelului sibian, viitoarele trasee din Irlanda vor urmări să pună în valoare peisajele, flora și fauna, dar și poveștile, obiceiurile și oamenii din locurile pe care le vor traversa.

În mesajul publicat, instituția își exprimă disponibilitatea de a împărtăși experiența acumulată prin „Anii Drumeției” și cu alte comunități interesate de acest model de ecoturism.

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