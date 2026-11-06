Pe scurt: Testările au indicat 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat la Mârșa și 0,63 mg/l la Cisnădie. Ambii șoferi au fost duși la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Doi șoferi opriți în trafic la Mârșa și Cisnădie, în seara de joi, 5 noiembrie 2026, și în noaptea de vineri, 6 noiembrie 2026, sunt cercetați penal după ce testările au indicat consumul de alcool, potrivit IPJ Sibiu. Unul dintre bărbați avea și dreptul de a conduce anulat.

La Mârșa, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au oprit joi, 5 noiembrie 2026, în jurul orei 20:00, un autoturism care circula pe strada Corneliu Coposu. La volan se afla un bărbat de 61 de ani, domiciliat în județul Vâlcea.

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul avea dreptul de a conduce anulat. Testarea cu etilotestul a indicat o valoare de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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Șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Șofer beat depistat pe o stradă din Cisnădie

La Cisnădie, polițiștii rutieri au oprit vineri, 6 noiembrie 2026, în jurul orei 02:00, un autoturism condus pe strada Florilor de către un localnic în vârstă de 35 de ani.

Testarea alcoolscopică a indicat 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, iar polițiștii din Cisnădie au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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