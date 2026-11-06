Pe scurt: Lucrările vizează peste 6 kilometri de asfalt nou și alte suprafețe de peste 13.000 de metri pătrați. Marcajele definitive vor fi aplicate după stabilizarea asfaltului.

Reparațiile pe DN1, între Brașov și Făgăraș, continuă pe două tronsoane, potrivit DRDP Brașov.

Vineri, 6 noiembrie 2026, drumarii lucrează la așternerea unui covor asfaltic pe o lungime de peste 6 kilometri, între localitățile Șercaia și Mândra.

Drumarii repară peste 13.000 de metri pătrați între Dealul Perșani și Șercaia

În paralel cu așternerea covorului asfaltic între Șercaia și Mândra, se fac plombări și reparații pe suprafețe întinse pe tronsonul dintre zona Dealul Perșani și Șercaia. Aceste intervenții acoperă o suprafață totală de peste 13.000 de metri pătrați.

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Marcajele definitive vor fi aplicate după două săptămâni

Marcajele rutiere definitive vor fi aplicate după un interval de două săptămâni, necesar pentru stabilizarea asfaltului nou.

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