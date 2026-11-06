Studenții de la Facultatea de Medicină din Sibiu se mobilizează, și în acest an, pentru a aduce bucurie copiilor și familiilor aflate în dificultate. Societatea Studenților Mediciniști Hermannstadt (SSMH) a dat startul celei de-a V-a ediții a campaniei caritabile de Crăciun „Vine Moșul!”, desfășurată în perioada 2 noiembrie – 11 decembrie.

Mai mulți studenți mediciniști din Sibiu își propun să mobilizeze comunitatea sibiană și să transforme solidaritatea în ajutor concret pentru familiile din medii defavorizate din județul Sibiu. Fondurile strânse din donații și sponsorizări vor fi folosite pentru pregătirea unor cadouri de Crăciun destinate copiilor și familiilor cu posibilități materiale reduse.

Campania a devenit deja o tradiție pentru studenții mediciniști, care organizează această acțiune de cinci ani. Experiența edițiilor precedente le-a arătat că implicarea oamenilor poate face o diferență importantă în viețile beneficiarilor.

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„Ne propunem să mobilizăm comunitatea și să transformăm solidaritatea în donații și sponsorizări, pentru a strânge fonduri și a aduce cadouri în sufletele beneficiarilor noștri: copii și familii nevoiașe. Am scris scrisori de Crăciun împreună cu cei mici, iar în unele cazuri am reușit chiar să le îndeplinim dorințele. Au fost momente foarte emoționante”, a povestit Alin Antonie, student în anul al V-lea la Medicină Generală.

Acesta spune că în județul Sibiu există numeroase familii care se confruntă cu dificultăți financiare și pentru care pregătirea unor cadouri de sărbători reprezintă un efort greu de suportat. Printre beneficiarii edițiilor precedente s-au numărat și familii din municipiul Sibiu, dar și din alte localități ale județului.

Un exemplu este cel al unei familii din cartierul Valea Aurie, unde doi frați gemeni cresc într-un mediu cu posibilități materiale limitate. Mama copiilor muncește în mai multe schimburi la o fabrică pentru a putea asigura cele necesare familiei.

Studenții au ajuns la familiile care au nevoie de ajutor inclusiv prin intermediul Bisericii Ortodoxe, care le-a facilitat identificarea unor cazuri vulnerabile. O parte dintre voluntari au mers și în alte comune din județ, unde au descoperit nevoi importante.

20 de studenți implicați în campanie

În organizarea campaniei sunt implicați aproximativ 20 de studenți de la Medicină, din aproape toți anii de studiu, cu excepția anului al VI-lea. Voluntarii se ocupă de identificarea beneficiarilor, organizarea acțiunilor și pregătirea cadourilor.

Organizatorii speră ca, prin sprijinul comunității, să poată ajunge la cât mai mulți copii și familii. Fiecare donație contează, iar contribuțiile, indiferent de valoare, pot însemna un Crăciun mai frumos pentru cineva aflat în nevoie.

„Sunt persoane în Sibiu care au nevoie de ajutor, iar părinții, uneori, pur și simplu nu își permit să le ofere copiilor ceea ce își doresc. Dacă avem sprijinul comunității, cresc considerabil șansele de a ajunge la mai mulți copii”, a transmis Alin Antonie.

Cei care doresc să se alăture inițiativei Societății Studenților Mediciniști Hermannstadt pot contribui prin donații financiare, în perioada 2 noiembrie – 11 decembrie.

Datele contului pentru donații:

IBAN: RO10BRDE330SV34172213300

RO10BRDE330SV34172213300 Beneficiar: Asociația Soc Stud Mediciniști

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