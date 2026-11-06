Sute de pacienți cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă au rămas fără tratamentul modern pe care îl primeau gratuit, donat de producător până când statul român ar fi urmat să-l compenseze. Compensarea nu a venit, donația s-a oprit, iar bolnavii au început să dea autoritățile în judecată. Potrivit Digi24, 60 dintre ei au câștigat deja în instanță.

Boala îngroașă mușchiul inimii și îngreunează circulația sângelui. Pentru pacienți înseamnă oboseală extremă, lipsă de aer și o viață tăiată din activitățile de zi cu zi.

Pastila de 1.800 de euro pe lună, oprită după un an și jumătate de donație

Tratamentul în cauză este mavacamten (comercializat ca Camzyos), un inhibitor de miozină cardiacă autorizat la nivel european. Digi24 notează că medicamentul a fost donat timp de un an și jumătate și costă circa 1.800 de euro pe lună. Alte reportaje din presa națională vorbesc despre 200–225 de români incluși în programul de donație al producătorului Bristol Myers Squibb, în câteva centre specializate din țară.

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România se numără printre puținele țări europene unde terapia nu e încă pe lista medicamentelor compensate, deși Agenția Națională a Medicamentului a emis încă din 2024 o evaluare pozitivă pentru includere, potrivit declarațiilor citate de Libertatea.

În instanță, acces provizoriu, nu compensare pentru toți

După oprirea donației, mulți bolnavi nu-și pot plăti singuri pastilele. Digi24 scrie că 60 de pacienți au câștigat deja procesele, iar medicii îi îndeamnă și pe ceilalți să meargă pe același drum. Nu e vorba, însă, de o compensare generală pentru toată țara: instanțele acordă, de regulă, acces provizoriu la tratament pe calea ordonanței președințiale, pentru cazuri individuale.

Un exemplu documentat de Libertatea și de DC Medical este Luminița Mocanu, 58 de ani, diagnosticată în 2022. A primit mavacamten prin programul de donație de la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu”. Când stocul s-a terminat, a dat statul în judecată. A câștigat prin ordonanță președințială, iar autoritățile au făcut recurs. „Nu e un simplu tratament, este accesul la viață”, a spus ea, citată de Libertatea.

Dr. Robert Adam, medic cardiolog la același institut, a descris ce urmează când tratamentul e întrerupt: simptomele revin rapid, uneori mai puternic decât înainte. Unii pacienți au încercat să-și raționalizeze pastilele — o zi da, una nu, sau jumătăți de doză — împotriva recomandărilor medicale, ca să le ajungă mai mult, potrivit aceluiași reportaj.

CNAS: hotărârea e în avizare; asociațiile cer compensarea

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate au spus Digi24 că hotărârea de Guvern care ar include medicamentul pe lista celor compensate este în avizare, dar e nevoie de un Executiv cu puteri depline ca să o aprobe. În septembrie, vicepreședinta CNAS Larisa Mezinu Bălan declara pentru Libertatea că instituția va deconta tratamentul imediat după ce Guvernul modifică HG 720/2008.

Asociația CardioGen, care reprezintă pacienții cu boli cardiace genetice, a avertizat că programul de donații se încheie și că accesul la mavacamten trebuie compensat. Monica Oancea, reprezentanta asociației, a spus că peste 2.400 de oameni au semnat o petiție către Guvern și Ministerul Sănătății. Până la momentul redactării, pe site-urile publice ale CNAS și ale Ministerului Sănătății nu apare un comunicat recent care să anunțe includerea efectivă a mavacamtenului pe lista de compensate.

Până când Guvernul decide, accesul rămâne, pentru mulți, doar pe drumul instanței.

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