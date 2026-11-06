Noi detalii ies la iveală în cazul camerelor video ascunse în prizele unei cabane de pe Valea Avrigului. Felicia Kopan, tânăra din Mediaș care a descoperit dispozitivele, susține că ancheta ar viza acum ambii soți care au organizat petrecerea, nu doar bărbatul despre care afirmase anterior că ar fi recunoscut montarea camerelor. Cei doi le erau prieteni de aproximativ trei ani, iar Felicia și soțul ei urmau inițial să le fie nași de cununie.

Felicia Kopan, tânăra din Mediaș care a descoperit camere video ascunse în prizele unei cabane, a revenit cu un material pe Facebook în care răspunde la întrebările apărute după primul clip. Evenimentul la care fuseseră invitați era, de fapt, nunta prietenilor care îi chemase. Ea și soțul ei trebuiau, inițial, să le fie nași.

În același material, Felicia spune că a aflat de la știri că poliția din Avrig a început perchezițiile. Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au făcut marți, 27 octombrie, o percheziție domiciliară la un imobil din Cornățel, într-un dosar penal privind violarea vieții private. Au ridicat mai multe dispozitive electronice și medii de stocare. Felicia spune că, din câte a înțeles, momentan sunt suspecți amândoi soții, nu doar bărbatul, și că anchetatorii verifică dacă a fost implicată și soția.

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Trebuiau să le fie nași

Una dintre cele mai des întâlnite întrebări, spune Felicia, a fost cum au ajuns cardurile de memorie în mâna bărbatului acuzat de ea că a montat camerele. Ca să explice, a povestit mai întâi ce fel de eveniment era.

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„Evenimentul de familie despre care era vorba a fost de fapt nunta acestora, nuntă la care noi inițial trebuia să le fim nași. Vorbisem despre asta înainte ca ei să își rezerve data”, a spus ea. Ulterior, după ce au ales data și locația, prietenii i-au anunțat că nu mai au nevoie de nași, pentru că au decis să nu mai facă cununia religioasă. La starea civilă ar fi avut nevoie doar de martori, care, din câte știau Felicia și soțul ei, au fost membri ai familiei mirilor. Nunta s-a ținut apoi la cabană, doar cu prietenii.

Nu au judecat decizia, spune ea. Se cunoșteau de aproximativ trei ani: merseseră în city break și în concedii în România, se vizitaseră acasă unii pe alții și ieșeau des împreună, până când, treptat, s-au mai distanțat. Tocmai de aceea s-au bucurat că pot fi la eveniment.

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Cardurile, luate de pe masă

Felicia spune că, în ziua descoperirii, nimeni dintre ei nu l-a bănuit pe bărbat. Soțul ei desfăcea dublele de priză și punea pe masă cardurile de memorie scoase din dispozitive. De acolo, potrivit tinerei, bărbatul le lua „sub pretextul de a le vedea” și le-a distrus.

„Nici prin cap nu ne-a trecut să nu-l lăsăm să se uite la ele, să nu-l lăsăm să le ia de pe masă”, a povestit ea. Abia după aceea, gândind la rece, și-a dat seama că au greșit în ziua respectivă. În primul clip, publicat în octombrie, spusese că a depus plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig și că, după ce a aflat de plângere, bărbatul a recunoscut în fața lor că el montase dispozitivele.

Soțul a recunoscut dubla pe Google

Dispozitivele i-au atras atenția soțului pentru că nu se potriveau cu restul cabanei. Mobilierul și detaliile erau foarte bine puse la punct, iar dublele acelea „erau pur și simplu în plus”. Le-a fotografiat cu telefonul, a căutat poza pe Google și a găsit magazinul de unde se pot comanda, împreună cu instrucțiunile de folosire și aplicația prin care te poți conecta la ele.

A resetat unul dintre dispozitive după informațiile găsite pe internet, s-a conectat cu aplicația instalată pe telefonul lui și au putut vedea, în timp real, imaginile din cameră, cu ei înșiși. În filmare apare și această secvență: soțul ține telefonul, pe ecran se vede transmisia live, iar camera se ridică apoi spre dubla albă băgată în priză, cu un dispozitiv negru pe deasupra, aprins cu un led albastru.

Camerele filmează Full HD, spune Felicia. Imaginile pe care le-au văzut după ce soțul s-a conectat la dispozitiv nu s-au stocat nicăieri, pentru că dublele erau deja goale: cardurile de memorie fuseseră scoase.

Tânăra refuză să numească pensiunea sau proprietarul. „Nu are nicio vină nici proprietarul cabanei și nici locația în sine. Cabana este una sigură în care se poate caza absolut oricine fără nicio problemă, de aceea nici n-o să-i dau numele cabanei și nici a proprietarului”, a spus ea. În comunicatul poliției, locul este descris doar ca o unitate de cazare de pe Valea Avrigului, unde două persoane participante la o petrecere ar fi descoperit, în camera în care erau cazate, dispozitive care ar fi putut permite înregistrarea de imagini video.

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Percheziția din Cornățel

IPJ Sibiu a anunțat că, în urma percheziției din 27 octombrie, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive electronice și medii de stocare, pentru completarea materialului probator. Cercetările continuă la Poliția Orașului Avrig, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig.

Felicia le mulțumește polițiștilor din Avrig, despre care spune că „și-au făcut treaba exemplar”. A precizat că, în acest moment, nu are voie să dezvăluie identitatea persoanelor vizate, pentru că este un proces în desfășurare și că acestea beneficiază de prezumția de nevinovăție. „Din câte am înțeles, momentan ambii sunt suspecți în acest caz, nu doar el”, a adăugat ea, despre soții care îi invitaseră.

În material, tânăra respinge și ideea că ar face reclamă unor astfel de dispozitive. Dimpotrivă, spune că ar face, eventual, reclamă negativă și că ar recomanda aparate care detectează camerele spion, dacă cineva cunoaște unul care chiar își face treaba.

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