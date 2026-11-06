Pe scurt: De la diurnele șoferilor la tichetele de rută care nu pot fi modificate, transportatorii au prezentat o listă de probleme și măsuri cerute. Cele două organizații solicită și instituirea permanentă a motorinei profesionale.

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) și IMM România cer reducerea cu 30% a tarifelor TollRO și rovinietei, pentru o perioadă de șase luni, precum și prelungirea, după 31 decembrie 2026, a schemei de restituire parțială a accizei pentru transportatori.

Cele două organizații solicită și instituirea permanentă a motorinei profesionale, potrivit unui comunicat citat de AGERPRES.

FORT, membră a IMM România, a prezentat solicitările la o întâlnire de lucru cu ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa.

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La discuții au participat și reprezentanți ai Direcției de Transport, Autorității Rutiere Române, Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Federația a expus principalele probleme ale sectorului transporturilor rutiere și a cerut măsuri pentru rezolvarea acestora.

Printre solicitări se află majorarea diurnei și a indemnizațiilor acordate conducătorilor auto, precum și actualizarea legislației pentru combaterea și sancționarea pirateriei în transporturi.

FORT și IMM România cer, de asemenea, consolidarea atribuțiilor Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR). Lista include digitalizarea procedurilor și raportărilor pe care operatorii de transport le fac în relația cu Ministerul Transporturilor, alături de adoptarea unor măsuri concrete pentru eliminarea concurenței neloiale din sector.

„Transportatorii români au nevoie de aceste măsuri concrete. Reducerea fiscalității, combaterea pirateriei și eliminarea concurenței neloiale sunt condiții esențiale pentru menținerea competitivității și funcționarea corectă a pieței transporturilor”, a declarat Beniamin Lucescu, în comunicat.

Transportatorii solicită modificarea tichetelor TollRO și facturi bilunare

O altă cerere privește remedierea deficiențelor tehnice ale sistemului TollRO. Organizațiile solicită introducerea posibilității de anulare sau modificare a tichetelor de rută, emiterea facturilor bilunare și respectarea termenului de 15 ianuarie 2027 pentru plata prin dispozitive de bord (OBU).

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre solicitarea FORT-IMM România de suspendare a amenzilor TollRO până la 14 octombrie 2026. Organizațiile invocau probleme tehnice persistente și perioada oficială de testare a sistemului.

FORT și IMM România solicită totodată susținerea și urgentarea modificării Legii nr. 226/2023 privind sistemul TollRO, prin promovarea inițiativei legislative aflate în procedură parlamentară.

„Transporturile reprezintă un sector strategic pentru economia națională și pentru activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. IMM ROMANIA susține solicitările FORT și consideră necesară adoptarea acestor măsuri care să reducă presiunea costurilor și să asigure un mediu concurențial echitabil”, a afirmat Florin Jianu.

Potrivit comunicatului celor două organizații, FORT și IMM România au convenit cu ministrul Transporturilor permanentizarea dialogului instituțional și stabilirea unui calendar pentru implementarea măsurilor discutate.

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