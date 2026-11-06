Pe scurt: Numărarea voturilor continuă în aproximativ 20 de circumscripții din SUA. În Alaska, Trump cere ca voturile pentru un candidat pe care îl numește „falsul Dan Sullivan” să fie atribuite „adevăratului Dan Sullivan”.

Donald Trump a susținut joi, 5 noiembrie 2026, că alegerile din SUA au fost „trucate”, după victoria democraților la scrutinul de la jumătatea mandatului.

Președintele republican a reluat acuzațiile de fraudă electorală împotriva democraților, deși marți, 3 noiembrie 2026, seara, promisese că va accepta rezultatele, potrivit Mediafax, care citează Le Figaro.

„Alegerile noastre sunt atât de trucate, încât habar n-aveți”, le-a declarat Donald Trump reporterilor în Biroul Oval al Casei Albe.

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La două zile după alegeri, proiecțiile publicate joi, 5 noiembrie 2026, de CNN și Fox News indicau că democrații au asigurate cel puțin 250 de locuri în Camera Reprezentanților. Aceștia ar urma să își preia mandatele în ianuarie.

Numărul locurilor câștigate de democrați ar putea crește, întrucât numărarea voturilor continuă în aproximativ douăzeci de circumscripții electorale din Statele Unite.

Potrivit proiecțiilor, democrații au deja asigurați cu cel puțin 65 de reprezentanți mai mult decât republicanii.

Democrații au asigurată majoritatea în Senat, dar două rezultate sunt în așteptare

Democrații au revendicat și șapte locuri în Senat și vor avea o majoritate de cel puțin 54 de senatori din 100. Rezultatele pentru Alaska și Mississippi sunt încă în așteptare.

În cazul Alaskăi, stat arctic tradițional conservator, Donald Trump s-a plâns joi, 5 noiembrie 2026, dimineața, de rezultatul încă incert al cursei pentru Senat.

„Voturile pentru falsul Dan Sullivan (…) ar trebui să fie imediat atribuite adevăratului Dan Sullivan, iar alegerile s-au încheiat – el câștigă ușor. Nu există altă cale corectă!”, a scris președintele SUA pe platforma sa Truth Social.

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