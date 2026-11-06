Pe scurt: Brașovul și Craiova completează primele trei poziții ale clasamentului, iar la Londra prețul estimat este de nouă ori mai mare decât la Sibiu. Târgul din Piața Mare se deschide pe 13 noiembrie.

Târgul de Crăciun din Sibiu se află pe primul loc într-un clasament european al celor mai accesibile târguri de sărbători, realizat în funcție de prețul vinului fiert.

Analiza companiei eurochange, prezentată de publicația britanică Daily Express, compară 55 de târguri și indică pentru Sibiu un preț de 82 de pence pentru o porție, potrivit Mediafax.

Daily Express prezintă Sibiul drept o destinație potrivită pentru o vacanță de iarnă, evidențiind arhitectura centrului istoric, atmosfera festivă și costurile reduse față de marile târguri de Crăciun din Europa Occidentală.

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Prețul de 0,82 lire sterline menționat în analiză echivalează cu aproximativ cinci lei, în funcție de cursul valutar, și este cel mai mic dintre cele 55 de târguri cercetate. Datele sunt însă estimările studiului britanic, nu rezultatul unei verificări independente a tarifelor practicate de comercianții din Sibiu la ediția din 2026.

Patru orașe din România se află printre destinațiile cu cele mai mici prețuri

După Sibiu, următoarele două poziții sunt ocupate de Brașov și Craiova, unde studiul indică un preț de 1,63 lire sterline pentru o porție de vin fiert. Bucureștiul se află pe locul al optulea, cu 1,96 lire sterline.

În clasament figurează și Sofia, din Bulgaria, cu 1,76 lire sterline, orașele cehe Olomouc și Brno, fiecare cu 1,77 lire sterline, precum și Göteborg, din Suedia, cu 1,89 lire sterline pentru o porție.

La polul opus se află târgul Winter Wonderland din Londra, unde vinul fiert ar costa 7,40 lire sterline, de aproximativ nouă ori mai mult decât prețul indicat pentru Sibiu. Printre destinațiile scumpe se numără și Grădinile Tivoli din Copenhaga, cu 6,88 lire sterline, și Tallinn, cu 6,86 lire sterline.

Ora de Sibiu a scris, în octombrie 2026, despre zborurile din Sibiu către târgurile de Crăciun din Europa, cu bilete de la 300 de lei spre Germania și tarife mai ridicate spre Viena.

Târgul din Piața Mare se deschide pe 13 noiembrie

Ediția 2026 a Târgului de Crăciun din Sibiu se va desfășura în perioada 13 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027, în Piața Mare. Vor participa peste 120 de expozanți din 36 de județe, cu produse tradiționale, obiecte artizanale și articole specifice sărbătorilor de iarnă.

Accesul în târg va fi gratuit. Printre atracțiile anunțate se numără patinoarul, roata panoramică, caruselul, trenulețele, atelierul lui Moș Crăciun și o scenă destinată activităților comunitare.

Publicația britanică evidențiază și accesibilitatea Sibiului pentru turiștii din Regatul Unit. Între aeroportul Londra Luton și Sibiu există zboruri directe, cu o durată de aproximativ trei ore.

Analiza eurochange a urmărit să identifice destinațiile în care turiștii britanici pot cheltui mai puțin pentru una dintre băuturile tradiționale ale sezonului de iarnă.

Rachael Ryder, specialist în turism în cadrul companiei, a explicat că prețurile ridicate de la târgurile de Crăciun din Regatul Unit îi pot determina pe vizitatori să ia în calcul destinații europene mai accesibile.

Reprezentanta companiei a precizat că cercetarea urmărește să îi ajute pe turiști să găsească opțiuni avantajoase pentru vacanțele de sărbători, în condițiile în care unele târguri europene oferă vin fiert la prețuri sub o liră sterlină.

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