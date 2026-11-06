Pe scurt:
Laboratorul creat în pandemie este folosit pentru depistarea precoce a unei boli rare. Proiectul permite evaluarea, tratamentul și monitorizarea mai aproape de casă, fără drumuri repetate la București.
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu a câștigat premiul categoriei „Excelență Clinică, Prevenție, Screening și Diagnostic Precoce” la Romanian Healthcare Awards 2026, potrivit Primăriei Municipiului Sibiu.
Distincția a fost acordată pentru proiectul „Adaptarea Laboratorului de biologie moleculară pentru screeningul atrofiei musculare spinale (AMS)”.
Prin acest proiect, infrastructura creată în pandemie a devenit o resursă permanentă pentru diagnosticarea precoce a unei boli rare. Din ianuarie 2026, au fost realizate 2.207 teste de screening la nou-născuți, astfel încât evaluarea, tratamentul și monitorizarea să se poată face mai aproape de casă, fără drumuri repetate către București.
În anunțul privind premiul, municipalitatea a menționat contribuția conducerii spitalului, a managerului dr. Camelia Grigore, a echipei laboratorului de biologie moleculară, coordonată de dr. Ștefan Cristea, și a echipei de neurologie pediatrică, coordonată de dr. Gabriela Vișa. La proiect au participat și pediatri, geneticieni și alți membri ai echipelor implicate.
Asociațiile partenere ale spitalului au contribuit la realizarea proiectului prin donații.
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