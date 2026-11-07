Primăria Sibiu a semnat vineri, 6 noiembrie, un acord-cadru de cooperare culturală cu Budavár, districtul 1 al Budapestei. Documentul deschide drumul pentru expoziții, concerte, spectacole și schimburi între instituțiile culturale din cele două orașe.

Ceremonia a avut loc la sediul Primăriei Sibiu și a fost găzduită de primarul Astrid Fodor. Din partea capitalei Ungariei a venit viceprimarul districtului Budavár, Artur Fodor. Au mai participat consulul Ungariei în România, Hegedűs Béla, directoarea casei memoriale Borsos Miklós, Enikő Hosszu, și președintele Asociației Maghiarilor din Sibiu, Levente Serfozo.

Întâlnirea de la Primăria Sibiu, vineri, 6 noiembrie. Foto: Primăria Sibiu

Ce prevede acordul

Potrivit comunicatului Primăriei Sibiu, cele două orașe vor colabora în special pe următoarele direcții:

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legături între instituțiile culturale, comunitățile artistice și artiști;

expoziții, concerte, seri literare, spectacole și alte programe culturale;

prezentarea reciprocă a patrimoniului, a tradițiilor și a valorilor celor două orașe;

programe de schimb pentru tineri, elevi și oameni care lucrează în cultură;

proiecte culturale comune și căutarea de finanțări pentru ele;

informarea reciprocă despre evenimentele culturale importante.

Acordul fixează doar liniile generale ale colaborării. Proiectele și evenimentele concrete urmează să fie stabilite ulterior, pe baza lui.

Primarul Astrid Fodor, la discuțiile cu oaspeții din Budavár. Foto: Primăria Sibiu

Instituțiile din Sibiu lucrează deja cu parteneri din Budapesta

Potrivit primarului Astrid Fodor, acordul dă un cadru oficial unor schimburi care există deja. Asociația Maghiarilor din Sibiu, Teatrul Național „Radu Stanca”, Muzeul Brukenthal și Muzeul ASTRA au derulat mai multe proiecte cu parteneri din Budapesta.

„Scopul acestui acord-cadru de cooperare este acela de a încuraja continuarea schimburilor și de a le oferi și un cadru formal. Sper ca această relație să se dezvolte și invit toate instituțiile culturale sibiene să se conecteze cu instituții din Budavár”, a declarat Astrid Fodor.

Viceprimarul Artur Fodor spune că cele două orașe au ce învăța unul de la celălalt: „Cred că Budavár și Sibiu pot învăța multe din experiențele reciproce, iar această colaborare poate îmbogăți viața culturală a ambelor orașe.”

Membri ai delegației din Budavár, la Primăria Sibiu. Foto: Primăria Sibiu

Primul proiect: expoziția dedicată lui Borsos Miklós

Colaborarea a avut un prim rezultat chiar în ziua semnării. Vineri, la Muzeul de Artă Contemporană Brukenthal a fost vernisată expoziția „Borsos Miklós 120”, un omagiu adus sculptorului maghiar născut la Sibiu, la 120 de ani de la nașterea sa. Am scris despre expoziția Borsos Miklós de la Muzeul de Artă Contemporană când a fost anunțată.

Tot vineri, în deschiderea Festivalului Ars Hungarica, ansamblul maghiar de percuție Talamba a susținut un concert la Sibiu.

Ceremonia de semnare a acordului-cadru, găzduită în sala de protocol a Primăriei Sibiu. Foto: Primăria Sibiu

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