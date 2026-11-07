ACS Mediaș a reușit sâmbătă a opta victorie consecutivă în Liga 3, 2-0 în deplasare cu CSO Teleajenul Vălenii de Munte și a urcat pe primul loc în serie.

Echipa lui Cosmin Vâtcă are un parcurs excelent în Liga 3 și și-a continuat seria victoriilor și în deplasarea de la Vălenii de Munte.

Andrei Streinu a deschis scorul în minutul 8 cu o lovitură de cap, după centrarea excelentă a lui Azdren Llullaku.

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În minutul 60, Andrei Streinu reușește dubla și stabilește scorul final: 0-2!

Cum Corona Brașov a pierdut surprinzător la Băicoi, ACS Mediaș 2022 a trecut în premieră pe primul loc în clasament.

Echipa lui Cosmin Vâtcă are 29 de puncte din 12 meciuri, cu 2 puncte peste Corona. Inter Sibiu este pe locul 4, la cinci lungimi de medieșeni.

ACS Mediaș 2022: Feșteu – Maxim (Gurei 84), Avram, Core, Frîncu – S. Luca, Hanzu, Hăjmășan (Orlandea 46), Llullaku – Streinu (Plăiașu 77), Ed. Neagu (Turcu 77).

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