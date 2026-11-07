Ajutorul de 50 de lei pe lună pentru factura la curent ar putea fi recalculat, iar Guvernul spune că vrea un sprijin mai bine țintit. Deocamdată este vorba doar de discuții: nu a fost adoptat niciun act care să schimbe suma sau condițiile, iar regulile actuale se aplică până la 31 decembrie 2026.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a spus sâmbătă, 7 noiembrie, la centrala nucleară de la Cernavodă, că ajutoarele pentru energie nu au ajuns întotdeauna la cei cu adevărat vulnerabili, potrivit Mediafax. „Este foarte important să ajungem la un registru al consumatorilor vulnerabili, iar acest registru să se bazeze pe o evaluare corectă a acestor consumatori”, a declarat ministrul, care a numit registrul „preocuparea noastră principală pe această zonă”.

Trei ministere discută cine primește ajutorul și cât

Întrebat dacă ajutorul de 50 de lei rămâne în forma actuală, premierul Luca Niculescu a spus că ministerele Energiei, Finanțelor și Investițiilor și Proiectelor Europene discută cum poate fi țintit mai bine. Guvernul vrea ca ajutoarele existente să devină „încă și mai țintite”, a spus premierul, potrivit Mediafax.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Chisăliță a precizat că Ministerul Energiei a venit cu mai multe propuneri, care pornesc de la evoluția prețurilor și de la nivelul veniturilor, pentru a stabili ce consumatori primesc ajutor și cât de mare va fi acesta. Nu au fost anunțate un nou prag de venit, o nouă sumă sau un calendar.

La audierea din Parlament, pe 19 octombrie, Chisăliță vorbise despre un sprijin de 50 de lei la facturi pentru consumatorii vulnerabili cu venituri lunare sub 3.500 de lei, potrivit Capital. Pragul de 3.500 de lei nu apare în legislația în vigoare și a rămas, deocamdată, o propunere.

Cine primește acum tichetul de 50 de lei

Sprijinul actual este reglementat de Ordonanța de urgență nr. 35/2025, în forma consolidată. Potrivit acesteia:

pot primi ajutorul persoanele singure cu un venit net lunar de maximum 1.940 de lei;

familiile pot primi ajutorul dacă venitul net lunar pe membru este de maximum 1.784 de lei;

sprijinul este de 50 de lei pe lună, sub forma unui tichet electronic de energie, pentru un singur loc de consum;

banii pot fi folosiți doar pentru plata facturilor la energie electrică pentru locul de consum respectiv, nu pentru gaze sau încălzire;

măsura se aplică în perioada 1 iulie 2025 – 31 decembrie 2026, după prelungirea prin OUG nr. 89/2025.

Ordonanța exclude persoanele care nu au domiciliul în România sau nu fac dovada că locuiesc în țară, pe cele fără act de identitate valabil și pe cele care beneficiază de servicii sociale în regim rezidențial. Solicitările sunt verificate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) în aplicația EPIDS, iar suma este plătită prin mandat poștal, prin Poșta Română. Potrivit unui comunicat ANPIS, peste 710.000 de români beneficiază de acest sprijin.

Ce urmează după 31 decembrie

Până la adoptarea unui nou act normativ, pragurile, suma și perioada rămân cele din OUG 35/2025. Dacă Guvernul nu prelungește sau nu înlocuiește schema, aceasta expiră la sfârșitul anului.

Despre ministrul Energiei, absolvent al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Ora de Sibiu a scris aici.

Comentarii