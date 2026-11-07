Familiile și persoanele singure cu venituri mici pot cere în continuare ajutorul pentru încălzirea locuinței pentru sezonul rece 2026-2027. Data de 20 noiembrie, invocată în aceste zile, contează pentru luna din care se acordă banii, nu pentru dreptul în sine: cine depune cererea până pe 20 noiembrie primește ajutorul începând din noiembrie, iar cine o depune după această dată îl primește din decembrie. Regulile sunt cele din Legea nr. 226/2021 privind consumatorul vulnerabil de energie, în forma consolidată publicată pe Portalul legislativ.

Cine se încadrează: 1.386 de lei pe membru de familie, 2.053 de lei pentru persoana singură

Ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar. Potrivit art. 7 din lege, pragul este de 1.386 de lei pe persoană în cazul familiilor și de 2.053 de lei în cazul persoanei singure. Direcția de Asistență Socială (DAS) Sibiu precizează, în lista actelor necesare, că se iau în calcul veniturile permanente nete realizate în luna anterioară depunerii cererii.

Venitul nu este singurul criteriu. Cererea conține și o declarație privind bunurile mobile și imobile deținute, iar anumite bunuri duc la excluderea de la ajutor. Lista acestor bunuri este publicată de DAS Sibiu pe pagina de formulare a Primăriei Sibiu. Ajutorul se dă pentru o singură locuință, cea de domiciliu sau de reședință, și pentru un singur sistem de încălzire. Nu îl pot primi cei care au deja alt sprijin pentru încălzire prin contractul de muncă sau prin legislația unor ramuri economice.

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Cât se primește: un procent dintr-o valoare de referință

Sumele vehiculate, de 500 de lei pentru curent, 320 de lei pentru lemne și 250 de lei pentru gaze, nu sunt ajutoare garantate. Legea le stabilește drept valori de referință minime pe lună, iar ajutorul efectiv este un procent din ele, în funcție de venit. Procentul este de 100% pentru venituri de până la 200 de lei pe membru de familie și scade treptat, până la 10% pentru venituri între 1.280,1 și 1.386 de lei. În cazul persoanei singure, procentul de 10% se aplică pentru venituri între 1.280,1 și 2.053 de lei.

La gaze, curent și energie termică, ajutorul se scade din factură de către furnizor și nu poate fi mai mare decât consumul facturat. Pentru lemne și alți combustibili solizi sau petrolieri, banii se plătesc direct titularului.

Termenul de 20 noiembrie nu închide sezonul

Sezonul rece durează, potrivit legii, de la 1 noiembrie până la 31 martie. Legea spune că cererile se depun „de regulă” până la 15 octombrie, pentru ca ajutorul să fie acordat pe tot sezonul. La Sibiu, DAS a anunțat ca termen 16 octombrie.

Cererile pot fi depuse și pe parcursul sezonului rece. Art. 17 alin. (7) din lege prevede că dreptul se acordă din luna depunerii cererii, dacă documentele sunt depuse până pe data de 20, sau din luna următoare, dacă sunt depuse după această dată. Prin urmare, o cerere depusă după 20 noiembrie nu înseamnă pierderea întregului sezon, ci doar a lunii noiembrie. Regula se aplică în fiecare lună din sezon.

Suplimentul pentru energie, separat de ajutorul de încălzire

Cei care se încadrează în aceleași praguri de venit pot primi și suplimentul pentru energie, care se acordă lunar, pe tot parcursul anului. Potrivit art. 25 din lege, suplimentul este de 30 de lei pe lună pentru energie electrică, 10 lei pentru gaze naturale, 10 lei pentru energie termică și 20 de lei pentru lemne sau alți combustibili. Sumele se cumulează în funcție de sursele de energie folosite. Suplimentul de 70 de lei pe lună se acordă doar în situația în care energia electrică este singura sursă de energie utilizată.

Suplimentul poate fi cerut împreună cu ajutorul de încălzire, pe aceeași cerere, sau separat. El nu trebuie confundat cu tichetul electronic de 50 de lei pentru plata facturilor la curent, acordat în baza OUG nr. 35/2025, care are alte condiții și despre care am scris aici.

Unde se depune cererea la Sibiu

Cererea și declarația pe propria răspundere se depun la primăria localității în care se află locuința, individual sau prin asociația de proprietari. În municipiul Sibiu, cererile se depun la ghișeul DAS de pe Bulevardul Victoriei nr. 1-3, camera 2, sau prin e-mail, la adresa venit.minim@sibiu.ro. Formularul și lista actelor sunt disponibile și pe portalul E-Administrație al municipiului.

Printre documentele cerute se află actele de identitate ale membrilor familiei, actele care dovedesc calitatea de proprietar sau chiriaș, dovezile veniturilor și o factură recentă de gaze sau energie electrică, pentru verificarea codului de client. În cazul ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică, legea prevede obligatoriu o anchetă socială, în termen de 15 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii.

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