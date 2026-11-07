Mai multe televiziuni din Europa, printre care RTÉ din Irlanda, Sky din Marea Britanie și Nova TV din Bulgaria, au primit vineri, 6 noiembrie, amenințări cu bombă prin e-mail. La RTÉ și la Nova TV redacțiile au fost evacuate, iar poliția nu a găsit niciun exploziv.

„Vrem ca toată lumea să afle de noi, de aceea unul dintre agenții noștri a plasat un dispozitiv exploziv în clădirea voastră. Va detona în 45 de minute. Timpul trece”, sună unul dintre mesajele primite de RTÉ și Nova TV, potrivit agenției Reuters, citată de Mediafax.

Trei ore de muzică în locul programelor, la Dublin

La RTÉ, televiziunea publică irlandeză, e-mailul a ajuns în redacție la 08:33, cu subiectul „Message to the West”, a relatat prezentatoarea Sarah McInerney, citată de BBC. Conducerea a anunțat poliția irlandeză și a decis evacuarea. Unele programe au fost înlocuite cu muzică și un mesaj înregistrat, timp de până la trei ore, iar angajații au revenit după o verificare a poliției care a durat peste trei ore.

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Tot în Irlanda au ieșit temporar din birouri angajații postului de radio Newstalk și ai cotidianului Irish Independent. Guvernul irlandez a numit mesajele „amenințări false” și a transmis că autoritățile lucrează să stabilească cine este responsabil.

La Sofia, poliția a evacuat redacția Nova TV, a verificat-o și a declarat-o sigură; emisia nu a fost întreruptă. Sky a confirmat că a primit o amenințare, fără să anunțe o evacuare: „Am efectuat o evaluare de securitate și am raportat situația autorităților competente”, a transmis un purtător de cuvânt.

Cine semnează „Mihail Andropov”

E-mailurile trimise la RTÉ și Nova TV erau semnate „Mihail Andropov”. Expeditorul se prezenta drept unul dintre liderii grupării responsabile de alertele false din avioanele europene și avertiza: „Dar acesta este doar începutul”. Identitatea expeditorului nu a fost verificată, iar nimeni nu a confirmat că numele este unul real.

Numele trimite la Iuri Andropov, fost lider sovietic. Reuters notează că nu este clar dacă asta indică o implicare a Rusiei sau o încercare de a arăta spre Moscova. Agenția italiană ANSA scrie, citând Financial Times, că serviciile de securitate europene verifică dacă amenințările ar putea proveni din Rusia.

Guvernul irlandez a spus că nu este clar cine se află în spatele mesajelor, dar că „pare probabil” să fie vorba de o campanie coordonată, având în vedere amenințările similare din aviație. Premierul Michéal Martin a declarat că serviciile europene nu au stabilit încă dacă în spate sunt persoane izolate sau un atac coordonat. „Trebuie să rămânem calmi”, a adăugat el.

Alertele din avioane au vizat și curse spre București

Amenințările la televiziuni vin după un val de alerte false care, din 2 noiembrie, a perturbat zboruri din Serbia până în Finlanda și Spania, cu devieri și aterizări de urgență. Printre cursele vizate s-au aflat și zboruri spre București, inclusiv avionul TAROM cu 102 pasageri care zbura de la Praga. La bordul aeronavelor nu au fost găsiți explozivi.

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