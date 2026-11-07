Contribuabilii vor putea spune cât au așteptat la ghișeu și cât de clare au fost explicațiile primite de la Fisc, printr-un chestionar anonim accesibil prin cod QR. ANAF a anunțat mecanismul într-un comunicat din 2 noiembrie 2026, în care precizează că răspunsurile nu influențează soluționarea cererilor.
Codul va fi afișat în unitățile fiscale, iar evaluarea va privi serviciile primite la sediul respectiv, nu activitatea ANAF în ansamblu. Potrivit comunicatului oficial, completarea durează aproximativ două minute.
Timpii de așteptare și drumurile repetate, în chestionar
Întrebările urmăresc timpul de așteptare, amabilitatea și profesionalismul personalului, claritatea informațiilor și explicațiilor oferite, stadiul soluționării solicitării și dificultățile întâmpinate.
ANAF vrea să identifice inclusiv cazurile în care o persoană a fost nevoită să revină de mai multe ori pentru aceeași problemă și motivele acestor drumuri repetate. Cei care completează formularul își pot exprima gradul general de satisfacție și pot propune îmbunătățiri.
„Chestionarul este anonim, se completează în aproximativ două minute, iar răspunsurile nu influențează soluționarea solicitărilor adresate administrației fiscale”, precizează instituția.
Evaluarea se face pentru fiecare unitate fiscală
Accesul se face prin scanarea codului QR disponibil la sediu. Fiecare evaluare este asociată unității fiscale unde a avut loc interacțiunea, astfel încât problemele să poată fi analizate separat, la nivel local.
Instrumentul este prezentat de ANAF ca un mecanism de feedback privind calitatea serviciilor, nu ca o procedură de contestare a unui act fiscal. Răspunsurile sunt destinate identificării dificultăților și stabilirii unor măsuri de îmbunătățire.
În privința lansării, documentul datat 2 noiembrie spune că accesarea chestionarului va fi posibilă „începând cu săptămâna viitoare”. Raportat la data comunicatului, formularea indică săptămâna 9–15 noiembrie 2026. Instituția nu precizează în document o zi exactă de pornire.
Obiectivele declarate sunt reducerea timpilor de așteptare, simplificarea interacțiunilor și furnizarea unor informații mai clare. Rezultatele vor fi analizate distinct pentru fiecare unitate, nu ca un calificativ general acordat întregii instituții.
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