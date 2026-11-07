Cinci persoane au murit și peste zece au fost rănite sâmbătă, 7 noiembrie, într-un atac armat în Piața Mare (Rynek Główny) din Cracovia, în sudul Poloniei. Bilanțul a fost comunicat de poliția din Małopolska și preluat de primăria Cracoviei, care vorbește despre cinci morți și „kilkanaście” (peste zece) răniți. Printre răniți se află doi polițiști, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției citate de France 24.

Autorul a fost împușcat de polițiști, reținut și transportat la spital. Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile poloneze au cerut populației să distribuie doar informațiile confirmate oficial.

A tras din mașină în trecători, apoi în polițiști

Potrivit comunicatului primăriei, focurile de armă au început puțin după ora locală 15:00, în zona străzii Sławkowska. Atacatorul ar fi tras din mașina în care se afla. Compania de transport public MPK a anunțat că un tramvai al liniei 1 a fost lovit de focuri trase dintr-o mașină în Piața Tuturor Sfinților. Geamul cabinei vatmanului a fost spart, dar nimeni nu a fost rănit.

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Bărbatul a fost oprit la intersecția străzilor Dietla și Stradomska. O purtătoare de cuvânt a poliției, citată de France 24, a spus că acesta purta haine de tip militar și a ripostat când polițiștii au deschis focul. Un purtător de cuvânt al poliției a declarat pentru AFP, citat de Agerpres, că bărbatul „a intrat cu mașina în piața principală din Cracovia și a început să tragă la întâmplare în trecători”.

Primăria Cracoviei a publicat pe X o fotografie din zona în care a intervenit poliția, împreună cu bilanțul transmis de poliție:

https://x.com/krakow_pl/status/2119089005094441099

Naționalitatea victimelor nu a fost comunicată.

Tusk vorbește despre un atentat

Premierul polonez Donald Tusk a scris pe X că este informat permanent de ministrul de Interne și că „poliția investighează contextul și toate circumstanțele atentatului”.

https://x.com/donaldtusk/status/2119080724988825966

Ministerul polonez de Interne a anunțat că ministrul Marcin Kierwiński se deplasează la Cracovia și a cerut populației să distribuie doar informațiile confirmate de poliție. Motivul atacului nu a fost comunicat oficial.

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