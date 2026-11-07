Ora de Sibiu vă prezintă filmarea cu drona și evoluția tronsonului montan al Autostrăzii A1 Sibiu – Pitești, pe lotul Boița – Cornetu în ultima lună. În octombrie, constructorii au terminat de săpat tunelul Boița 1, iar stadiul lucrărilor pe lot a urcat la aproximativ 16%. Luna a adus însă și închiderea autostrăzii între Sibiu și Boița, până pe 19 decembrie, și o nouă amânare a acordului de mediu, promis acum pentru decembrie.

▶ Vezi pagina acestui video: Autostrada Sibiu Pitești, Boița, Mai 2026

Tunelul Boița 1, săpat complet: a doua galerie a fost străpunsă pe 11 octombrie

Duminică, 11 octombrie, muncitorii asocierii turce Mapa–Cengiz au străpuns și a doua galerie a tunelului Boița 1, cea de 264 de metri, a anunțat directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Prima galerie, de 247 de metri, fusese străpunsă pe 20 iulie, așa că săpătura s-a încheiat pe ambele sensuri în mai puțin de trei luni. Boița 1 devine astfel al treilea tunel străpuns pe A1, după Momaia, de la Curtea de Argeș, și Robești.

Stadiul fizic al tunelului a ajuns la 45,11%, față de aproximativ 30% în iulie. Urmează cămășuiala interioară, adică stratul definitiv de beton care îmbracă pereții tunelului pe dinăuntru.

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Robești și Balota: cum avansează celelalte două tuneluri

La Tunelul Robești (900 de metri), cu ambele galerii străpunse încă din primăvară, lucrările au ajuns la 39,48%, de la aproximativ 36% la final de septembrie. Aici se montează hidroizolația și se toarnă căptușeala interioară. La Tunelul Balota (500 de metri) continuă săpătura, împreună cu primul strat de susținere a pereților, iar stadiul fizic este de 13,69%.

Pe întregul lot sunt mobilizați 708 muncitori și 162 de utilaje, față de 646 de muncitori și 161 de utilaje în august. Potrivit CNAIR, stadiul fizic general al secțiunii este de aproximativ 16%, după ce în august se apropia de 15%. Lucrările se fac însă doar pe porțiunile care au autorizație de construire: tuneluri, viaducte, terasamente și consolidări de versanți.

A1 Sibiu–Boița, închisă până pe 19 decembrie pentru un pasaj peste DN7

De luni, 5 octombrie, autostrada A1 este închisă între nodurile Cisnădie și Boița. Traficul e deviat pe DN7, între Boița, Tălmaciu și Veștem, și pe DN1, între Veștem și Cisnădie. Mapa–Cengiz construiește pasajul peste breteaua pe care mașinile coboară de pe A1 în DN7. Pasajul se toarnă bucată cu bucată, deasupra drumului, cu un cofraj metalic mobil – o matriță uriașă în care se toarnă betonul –, iar CNAIR spune că sub el nu se poate circula în siguranță nici măcar cu autoturismul.

Închiderea, programată pentru 11 săptămâni, a provocat un conflict public între șeful CNAIR și secretarul de stat în Transporturi Horațiu Cosma, care a susținut că existau variante pentru a ține autostrada deschisă. Cristian Pistol a răspuns că decizia a fost luată împreună cu Poliția Rutieră și cu constructorul, iar pe 7 octombrie a anunțat că a parcurs ruta ocolitoare în aproximativ 19 minute, cu circa 10 minute mai mult decât pe autostradă. După dispută, Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care închiderile de autostrăzi mai lungi de 72 de ore au nevoie de acordul ministerului.

Acordul de mediu: dispută între miniștri, apoi un nou termen – decembrie

Acordul de mediu revizuit este documentul care confirmă că traseul modificat al celor două secțiuni montane respectă regulile de protecție a naturii. Fără el nu pot fi emise autorizațiile de construire pentru restul șantierului. CNAIR a depus documentația la Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP) pe 12 august, iar pe 11 octombrie Cristian Pistol avertiza că, din această cauză, constructorii pot executa doar aproximativ 45% din lucrările din contract pe Boița–Cornetu. Pe secțiunea 3, Cornetu–Tigveni, frontul de lucru este de circa 30%.

Subiectul a ajuns rapid în politică. Pe 13 octombrie, liderul PSD Sorin Grindeanu a acuzat Ministerul Mediului de întârziere, iar pe 15 octombrie ministrul de atunci al Mediului, Diana Buzoianu (USR), a răspuns că procedura așteaptă răspunsurile CNAIR la observațiile primite.

Pe 26 octombrie, CNAIR a depus formularul cu soluțiile la problemele ridicate de public în dezbaterile organizate la finalul lui septembrie și începutul lui octombrie. ANMAP a cerut agențiilor de mediu din Argeș, Vâlcea și Sibiu să analizeze documentul în prima ședință a Colectivului de Analiză Tehnică, comisia de specialiști care verifică dosarul, după cum am relatat.

Pe 28 octombrie, după schimbarea guvernului, Cristian Pistol s-a întâlnit la Ministerul Transporturilor cu noul ministru al Mediului, Natalia Intotero, cu ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, și cu președinta ANMAP, Raluca Dumitrescu. Potrivit șefului CNAIR, s-a stabilit ca acordul revizuit să fie emis în decembrie 2026, „dacă nu apar elemente neprevăzute în procedură”. Abia apoi constructorii vor putea lucra pe toată suprafața din contracte. Termenul a mai alunecat: în primăvară, acordul era așteptat pentru vara acestui an.

Început de noiembrie: alunecare de teren lângă un viaduct, la Boița

Luni, 2 noiembrie, un strat de beton care sprijinea versantul de vizavi de Restaurantul Boița s-a prăbușit, iar pământul a acoperit parțial o culee – capătul de beton al unui viaduct în construcție, prins în deal. Asociația Pro Infrastructură, care a făcut publice imaginile, susține că alunecarea nu este stabilizată. Constructorul a explicat că a cedat doar o sprijinire provizorie, care nu face parte din proiect, și că traficul de pe DN7 nu a fost pus în pericol.

Secțiunea 3 Cornetu–Tigveni: a sosit „cârtița” pentru tunelul Poiana

Pe secțiunea vecină, Cornetu–Tigveni (37,4 km), stadiul fizic ajunsese la 18,89% la începutul lunii, cu 1.200 de oameni și 522 de utilaje pe șantier. Grinzile pentru poduri se produc în două fabrici, la Cepari (510 bucăți) și la Racovița (448 de bucăți).

Cel mai așteptat moment al lunii a fost sosirea primei piese a TBM-ului, mașina care sapă tunelul mecanic, ca o „cârtiță” uriașă. Capul de foraj, de 131 de tone, a plecat din Călărași pe 20 octombrie și a ajuns la Poiana pe 22 octombrie. Restul pieselor vin în peste 100 de transporturi agabaritice, iar locul de unde va porni forajul a fost deja marcat la intrarea în viitorul tunel. Tunelul Poiana, de 1.780 de metri, va fi cel mai lung de pe A1 și primul tunel de autostradă din România săpat cu această tehnologie.

Secțiunea 4 Tigveni–Curtea de Argeș: deschiderea, anunțată pentru noiembrie

Pe 27 octombrie, ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, a anunțat că lotul de aproape 10 kilometri dintre Tigveni și Curtea de Argeș este gata în proporție de 99,22% și că va fi deschis circulației în noiembrie, dacă sunt îndeplinite toate condițiile de siguranță. Mai trebuie terminată legătura cu DN73G, trecută de 80%, și testat tunelul Momaia (1.350 de metri), echipat cu peste 2.500 de senzori și camere.

Pe 4 noiembrie, ventilația și sistemele de urgență din Momaia au fost testate împreună cu ISU. Urmează un exercițiu care simulează un incident real în tunel, iar decizia de deschidere va depinde de rezultate.

Compară avansul lună de lună

Documentăm lunar evoluția celui mai dificil lot al autostrăzii. Vedeți cum au arătat lucrările în edițiile anterioare:

Surse: CNAIR (Cristian Pistol), Ministerul Transporturilor, Ministerul Mediului, ANMAP.

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