Două filmări noi cu drona arată cum arată la început de noiembrie primele două loturi ale autostrăzii A13 Sibiu–Făgăraș. Pe lotul 1, la nodul Boița, unde A13 se va lega de Autostrada Sibiu–Pitești, se ridică pilele podurilor. Pe lotul 2, între Avrig și Arpașu de Jos, se vede deja asfalt pe kilometri întregi.

Imaginile au fost publicate în ultima săptămână pe canalul de YouTube AutoInfraHUB, care urmărește lună de lună șantierele de autostradă din zonă. Ambele loturi sunt construite de firma turcă Makyol, iar termenul de finalizare pentru întreaga autostradă este anul 2028.

Lotul 1, nodul Boița: pilele podurilor ies din pământ

Lotul 1 pornește de la Boița, de lângă Valea Oltului, și ajunge la Avrig–Mârșa, pe o lungime de aproximativ 14 kilometri. Este cel mai puțin avansat dintre cele patru loturi: potrivit datelor CNAIR prezentate la finalul lui octombrie, era la 28% stadiu fizic, adică procentul din lucrări realizat efectiv pe teren.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Filmarea din 4 noiembrie arată zona viitorului nod rutier de la Boița, unde se vor întâlni A13, Autostrada Sibiu–Pitești și DN7. Se văd mai multe pile de beton turnate pentru poduri, o macara care lucrează la armătura unei pile noi și terasamentele care conturează bretelele de legătură. Lângă giratoriul de pe DN7, drumul viitoarei autostrăzi se vede ca o fâșie lată de pământ compactat, încă fără asfalt.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș din dronă: pilele de la nodul Boița și asfalt între Avrig și Arpașu — VIDEO

Video: AutoInfraHUB / YouTube

Nodul de la Boița e strâns legat de șantierul autostrăzii spre Pitești, unde chiar azi am publicat filmarea lunară cu drona de pe lotul Boița–Cornetu.

Lotul 2, Avrig – Arpașu de Jos: asfalt pe kilometri întregi

Lotul 2 are aproape 20 de kilometri, de la Avrig–Mârșa (DJ105G) până la Arpașu de Jos, unde autostrada se leagă de DN1. Este cel mai avansat lot al A13, cu 53% stadiu fizic, după cum apare și în descrierea filmării.

Imaginile arată porțiuni lungi pe care s-a turnat deja stratul de asfalt pe ambele sensuri, iar pe alte segmente utilajele lucrează încă la fundația drumului. Se văd poduri cu grinzile montate, un finisor care asfaltează la intrarea pe un pod și camioane de șantier care circulă deja pe carosabilul nou.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Autostrada A13 Sibiu–Făgăraș din dronă: pilele de la nodul Boița și asfalt între Avrig și Arpașu — VIDEO 2

Video: AutoInfraHUB / YouTube

Lotul a trecut de pragul de jumătate încă din septembrie, așa cum am scris atunci, când tronsonul Avrig–Arpașu a depășit 50 la sută.

Unde a ajuns toată autostrada Sibiu–Făgăraș

A13 Sibiu–Făgăraș are 68 de kilometri, împărțiți în patru loturi. La 23 octombrie, CNAIR raporta următoarele stadii: lotul 1 (Boița – Avrig) 28%, lotul 2 (Avrig – Arpașu de Jos) 53%, lotul 3 (Arpașu de Jos – Sâmbăta de Sus) 52% și lotul 4 (Sâmbăta de Sus – Făgăraș) 43%. Detaliile, inclusiv despre podurile în arc de pe lotul 3, sunt în articolul nostru despre stadiul lucrărilor pe A13.

Primele porțiuni ar putea fi deschise circulației mai devreme decât restul autostrăzii: aproape 40 de kilometri ar putea fi inaugurați în 2027. Pe șantier lucrează în mare parte muncitori turci, care luna trecută și-au sărbătorit ziua națională chiar în șantier.

Comentarii