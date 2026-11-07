Consiliul Concurenței a deschis o investigație privind felul în care băncile din România folosesc scorul FICO, calculat de Biroul de Credit. Autoritatea suspectează că sistemul îi penalizează pe cei care cer oferte de la mai multe bănci și îi descurajează să-și refinanțeze creditele.

Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, la Antena 3 CNN, potrivit Mediafax. Autoritatea verifică dacă mecanismul de calcul al scorului limitează concurența dintre bănci și le îngreunează clienților mutarea la altă instituție financiară.

De ce poate scădea scorul când compari oferte

Scorul FICO estimează riscul ca o persoană să nu-și plătească ratele. În România, scorul furnizat prin Biroul de Credit este cuprins de regulă între 300 și 850 de puncte, iar un scor mai mare indică un risc mai mic.

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La calcul intră istoricul de plată, nivelul îndatorării, vechimea relațiilor de creditare și interogările făcute de bănci. Tocmai aceste interogări sunt problema identificată de Consiliul Concurenței: cine cere oferte de la mai multe bănci poate vedea cum îi scade scorul, chiar dacă vrea doar să compare dobânzile.

Concret, cineva care vrea să refinanțeze un credit ipotecar și cere oferte de la trei sau patru bănci ar putea fi dezavantajat dacă fiecare interogare îi reduce scorul. Potrivit autorității, o astfel de situație îi poate face pe clienți să renunțe la mutarea creditului, iar băncile ar fi mai puțin presate să ofere dobânzi mai mici.

Un scor scăzut nu înseamnă automat respingerea cererii de împrumut. Fiecare bancă își aplică propriile criterii și ia în calcul și veniturile, gradul de îndatorare și istoricul financiar al solicitantului.

Ce urmează

Chirițoiu a spus că schimbul de informații despre clienții care nu-și plătesc datoriile este justificat. Suspiciunile vizează doar efectele metodei de calcul asupra celor care caută condiții de finanțare mai bune. Deocamdată nu există o concluzie că legea ar fi fost încălcată, a precizat șeful Consiliului Concurenței.

Ancheta vizează instituțiile membre ale Biroului de Credit. Potrivit lui Chirițoiu, acestea sunt mai multe decât băncile investigate în cazul ROBOR. Investigația ar urma să se încheie în primele luni din 2027, iar dacă se confirmă încălcări, băncile riscă amenzi.

După amenzile pentru ROBOR

Noua anchetă este separată de dosarul ROBOR, în care Consiliul Concurenței a amendat zece bănci cu aproximativ 3,73 miliarde de lei pentru schimbul de informații confidențiale legate de stabilirea indicelui. Băncile au contestat deciziile în instanță.

Chirițoiu a declarat că autoritatea a câștigat deja două procese privind suspendarea amenzilor și că aproximativ 700 de milioane de lei ar putea ajunge la bugetul de stat până la sfârșitul anului.

Subiectul îi privește direct pe sibienii cu credite. Media creditului ipotecar luat de un sibian se apropie de 84.000 de euro, iar ratele au revenit sub presiune după ce ROBOR a urcat la 6,10%. În astfel de momente, mulți se gândesc să-și refinanțeze creditul.

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