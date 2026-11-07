Persoanele fizice care produc energie din surse regenerabile se vor putea înscrie între 20 și 25 noiembrie 2026 în programul AFM pentru sisteme de stocare, potrivit calendarului anunțat de instituție și relatat de Ziarul Financiar. Sprijinul ajunge la 15.000 de lei pentru un proiect, dar nu acoperă integral investiția.

Bugetul anunțat este de 400 de milioane de lei. Programul vizează instalarea de baterii pentru energia produsă din surse regenerabile, astfel încât aceasta să poată fi păstrată pentru consum propriu. Înscrierile nu sunt încă deschise.

Cât plătește beneficiarul

Potrivit informațiilor publicate de ZF, finanțarea acoperă cel mult 75% din valoarea totală a proiectului, fără să depășească 15.000 de lei, TVA inclusă. Diferența rămâne în sarcina beneficiarului: minimum 25%, iar contribuția poate fi mai mare dacă investiția depășește plafonul finanțabil sau include cheltuieli neeligibile.

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Banii se acordă exclusiv pentru cheltuielile eligibile din ghidul de finanțare, în limita unui standard maxim de cost de 1.500 de lei/kWh de capacitate de stocare instalată, TVA inclusă. Plafonul de 15.000 de lei nu înseamnă că fiecare solicitant va primi automat această sumă.

Dosarele persoanelor fizice, din 20 noiembrie

Calendarul relatat de ZF prevede depunerea cererilor pentru persoanele fizice între 20 noiembrie 2026, ora 10:00, și 25 noiembrie 2026, ora 23:59, prin aplicația informatică AFM. Orele sunt cele din România.

Solicitanții vor completa cererea de finanțare și vor încărca documentele cerute. Lista prezentată de publicație include actul de identitate, certificatele fiscale de la ANAF și de la primărie, contractul de prosumator, certificatul de racordare și o factură de energie electrică emisă în ultimele șase luni.

Dacă investiția se face la altă adresă decât domiciliul, este menționat și certificatul fiscal de la primăria corespunzătoare adresei proiectului. Condițiile complete de eligibilitate și documentele trebuie verificate în ghidul programului, pe site-ul AFM; lista de mai sus nu le înlocuiește.

Etapa dedicată instalatorilor este anunțată pentru 16 noiembrie 2026, ora 10:00 – 20 noiembrie 2026, ora 23:59, tot prin aplicația AFM. Este o procedură distinctă de depunerea cererilor persoanelor fizice.

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