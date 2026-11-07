Comisia Europeană a anunțat vineri, 6 noiembrie, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) prin așa-numitul efect de „rabbit hole” („gaură de iepure”) al feedului „For You”. Sunt constatări preliminare, nu o decizie finală, și nu s-a aplicat nicio amendă: TikTok are acum dreptul să se apere.

Feedul „For You” îi arată utilizatorului un flux continuu de videoclipuri personalizate, inclusiv atunci când acestea țin de probleme de sănătate mintală sau de imaginea corporală. Cu cât interacționează mai mult cu un anumit tip de conținut, cu atât algoritmul îi recomandă mai mult din același fel. Potrivit Comisiei, expunerea nesfârșită la clipuri despre tristețe, izolare sau aspectul corpului poate afecta sănătatea mintală, mai ales la minori și la adulții vulnerabili.

Butonul „Nu mă interesează” nu schimbă suficient feedul

Bruxelles-ul spune că TikTok nu a evaluat cum trebuie felul în care algoritmul îi poate duce pe utilizatori în aceste spirale. Sistemul se bazează pe semnale de implicare, cum ar fi vizionările și aprecierile. Dacă cineva urmărește sau apreciază în mod repetat clipuri despre slăbit sau despre imaginea corporală, algoritmul tratează asta ca pe un semn de interes și îi servește și mai multe.

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Comisia constată, tot preliminar, că măsurile pe care platforma le-a luat deja nu funcționează. Recomandările „diversificate” nu reduc suficient repetarea acelorași teme. Butonul „Nu mă interesează” poate să nu fie de ajuns ca feedul să se schimbe, pentru că algoritmul pune timpul de vizionare înaintea dorinței utilizatorului de a vedea mai puțin dintr-un anumit tip de conținut.

În acest stadiu al anchetei, Comisia consideră că TikTok trebuie să schimbe designul feedului „For You”. Printre exemple: să țină cont mai mult de preferințele exprimate explicit de utilizatori, să renunțe la timpul de vizionare ca indicator pentru recomandări, să facă mai ușor de găsit și de folosit instrumentele de control și să își testeze periodic algoritmul.

„De fiecare dată când un utilizator derulează sau apreciază un videoclip pe TikTok, algoritmul îi servește mai mult din același lucru, ducându-i pe utilizatori în spirale din care nu pot ieși ușor. Regulamentul privind serviciile digitale face platformele responsabile pentru efectele negative ale sistemelor lor de recomandare. Constatările preliminare de astăzi arată din nou că TikTok trebuie să își intensifice eforturile pentru a proteja bunăstarea utilizatorilor, inclusiv a minorilor.” Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație

Amenda de până la 6% vine doar dacă acuzațiile se confirmă

TikTok poate consulta dosarul anchetei și poate răspunde în scris. În paralel, Comisia va consulta Comitetul european pentru serviciile digitale. Abia dacă punctul de vedere al Comisiei se confirmă, aceasta poate adopta o decizie de neconformitate, care poate aduce o amendă de cel mult 6% din cifra de afaceri anuală la nivel mondial a companiei.

Compania respinge acuzațiile. Potrivit Adevărul, TikTok susține că „Comisia a făcut o serie de declarații care sunt fundamental inexacte și denaturează arhitectura platformei noastre și angajamentul nostru față de siguranța utilizatorilor”.

A patra serie de acuzații preliminare în același dosar

Constatările de vineri fac parte din procedura formală prin care Comisia verifică dacă TikTok respectă DSA. În același dosar, Bruxelles-ul a adoptat constatări preliminare privind designul care creează dependență, în februarie 2026, și privind protecția minorilor, în iulie. Partea despre accesul cercetătorilor la datele publice a primit constatări preliminare în octombrie 2025, iar cea despre transparența reclamelor a fost închisă în decembrie 2025, după ce TikTok și-a asumat angajamente obligatorii.

Comisia investighează separat efectele de tip „rabbit hole” ale sistemelor de recomandare de pe Facebook și Instagram, platformele Meta, potrivit Adevărul.

Sursa: comunicatul Comisiei Europene IP/26/2361.

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