Zăpada a lipsit aproape cu desăvârșire, dar asta nu i-a împiedicat pe 33 de pasionați ai sporturilor de iarnă să se întreacă pe pârtia de la Păltiniș. Cu schiurile și plăcile de snowboard pregătite, concurenții au acceptat o provocare neobișnuită: să coboare pe iarbă udă. Competiția, organizată pentru prima dată în România, a atras participanți inclusiv din alte județe și din Austria. Iar cei care au crezut că vor avea parte de o coborâre lentă au descoperit că iarba poate oferi senzații aproape la fel de intense ca zăpada.

Schiuri pe iarbă udă și viteze care i-au surprins pe concurenți

La Păltiniș, sezonul sporturilor de iarnă a început într-un mod cu totul neobișnuit. Concursul „Ski Gone Wild” a transformat o pârtie aproape lipsită de zăpadă într-un traseu pe care schiorii și snowboarderii și-au pus la încercare îndemânarea.

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▶ Vezi pagina acestui video: Competiție inedită la Păltiniș: 33 de pasionați au schiat pe iarbă udă a viteze impresionante — VIDEO

Organizatorii au pregătit o zonă de start acoperită cu zăpadă, de unde participanții își luau elan înainte de a ajunge pe iarbă. Suprafața umedă le permitea să alunece, însă schimbarea direcției și păstrarea echilibrului s-au dovedit mai dificile decât pe o pârtie obișnuită.

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Unul dintre concurenți a recunoscut că viteza atinsă pe traseu l-a surprins.

„Condițiile de pârtie sunt excelente. Nu ne așteptam să avem atât de multă viteză, pentru iarbă, totuși. În momentul în care prinzi viteză, pentru secundele acelea în care ești în viteză, aproape că nu e nicio diferență”, a povestit acesta.

Concurenți din Austria și Petroșani, la startul competiției de la Păltiniș

La concurs s-au înscris 19 schiori și 14 snowboarderi. Participanții au concurat în patru categorii, la feminin și masculin, atât la schi, cât și la snowboard.

Competiția a început cu o etapă de calificări, în care fiecare participant a coborât individual, contra cronometru. Ulterior, cei calificați au intrat în dueluri directe, câte doi pe traseu. Primul care trecea linia de sosire mergea mai departe.

Printre cei care au acceptat provocarea s-a numărat și un concurent din Austria. Acesta a constatat că o întrecere fără zăpadă poate fi mai solicitantă decât pare la prima vedere.

„Eu sunt austriac. E super fain, dar mai greu decât m-am gândit. Am transpirat puțin de la urcare și e fain. Așa începe sezonul”, a declarat participantul.

O tânără din Petroșani, județul Hunedoara, a venit la Păltiniș pentru a încerca o experiență sportivă diferită. Deși obișnuită cu schiul, aceasta a descoperit că suprafața neconvențională îi pune la încercare abilitățile.

„Vin din Petroșani, județul Hunedoara. Am acceptat această nebunie pentru că îmi place adrenalina, vreau să învăț cât mai multe lucruri noi și să văd care e diferența între zăpadă și iarbă. Prima tură a fost foarte grea, pentru că suprafața este foarte diferită. Trebuie să ne adaptăm, să avem un echilibru mult mai bun. E mult mai greu”, a mărturisit concurenta.

Spectatorii au urmărit cu emoție coborârile. Unii au preferat să rămână pe margine

Concursul a atras și spectatori, care au urmărit cu interes întrecerile și i-au încurajat pe participanți. Pentru cei aflați pe marginea traseului, competiția a fost un spectacol neobișnuit, mai ales în momentele în care sportivii încercau să controleze schiurile sau plăcile de snowboard în timpul virajelor.

Unul dintre spectatori a apreciat îndemânarea participanților, dar a recunoscut că nu și-ar dori neapărat să fie în locul lor.

„E super fain! Concurenții se descurcă mai bine decât ne așteptam cu toții. La schi e mai ușor, cu placa e mai greu la viraje. Astăzi e mai bine aici, pe margine, decât acolo. Da, cu siguranță!”, a spus acesta, amuzat.

Printre cei prezenți s-a aflat și o tânără care a venit să își susțină iubitul înscris în concurs. Aceasta a apreciat inițiativa organizatorilor și caracterul neobișnuit al evenimentului.

„Este foarte interesant. Mă bucur că am avut ocazia să vin să îl susțin pe prietenul meu și mi se pare un lucru inedit pentru Sibiu și pentru toată România. Nu am auzit alte orașe să facă asemenea concurs”, a declarat tânăra.

„Schiul fără zăpadă e chiar hazliu”. Ideea organizatorilor de la Păltiniș

Competiția „Ski Gone Wild” a fost organizată înainte de deschiderea sezonului de iarnă, pentru a le oferi pasionaților de schi și snowboard ocazia de a reveni pe pârtie chiar și în absența unui strat consistent de zăpadă.

Andy Fazekas, reprezentantul pârtiei de schi, a explicat cu umor ideea din spatele evenimentului.

„Dacă ar fi să îl citez pe un actor care s-a dus să fie poet și a zis că viața e pustiu fără poezie, aș zice că schiul fără zăpadă e chiar hazliu. E o nebunie, aducem puțină viață, intrăm cu dreptul în sezon”, a declarat Andy Fazekas.

Dincolo de experiența inedită, concurenții au avut și un premiu important pentru care să lupte. Ocupanții primului loc din fiecare categorie au câștigat câte un abonament de schi valabil pentru întregul sezon de iarnă.

Astfel, pentru a se bucura de pârtiile acoperite cu zăpadă în lunile următoare, câștigătorii au fost nevoiți să demonstreze mai întâi că pot schia și pe iarbă. Prima ediție a concursului „Ski Gone Wild” a arătat că, la Păltiniș, distracția pe pârtie poate începe chiar înainte de prima ninsoare.

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