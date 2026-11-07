Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale Călin Georgescu, susține că motivarea deciziei prin care Curtea de Apel București i-a prelungit soțului ei arestul preventiv cu 30 de zile a fost comentată public înainte ca avocații familiei să primească documentul oficial.

Acuzațiile apar într-un videoclip publicat pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu, relatează Mediafax. Afirmațiile îi aparțin Cristelei Georgescu; instanța nu a comentat public până acum aceste acuzații.

„Pentru a câta oară află presa, înaintea apărării și a familiei, ce se întâmplă în dosarul deținutului politic Călin Georgescu? Câte asemenea încălcări ale drepturilor fundamentale și ale exigențelor unui act de justiție trebuie să mai tolerăm?”, spune Cristela Georgescu.

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„Motivarea Curții de Apel București, în ceea ce privește cele 30 de zile suplimentare de arest preventiv, este deja comentată public. Peste tot, în timp ce apărarea, avocații noștri nu au primit încă documentul în mod oficial”, a continuat ea.

Ce a decis Curtea de Apel

Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a prelungit arestarea preventivă a lui Călin Georgescu cu 30 de zile, de la 29 octombrie până la 27 noiembrie inclusiv. Hotărârea este definitivă. Ora de Sibiu a relatat atunci decizia Curții de Apel.

Separat, Călin Georgescu a cerut Tribunalului București înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau, în subsidiar, cu control judiciar. Potrivit Mediafax, judecarea cererii a fost amânată pentru luni, 9 noiembrie, la ora 12:00. Cristela Georgescu a scris atunci că judecătoarea a cerut timp pentru a studia dosarul și motivarea Curții de Apel, care, spunea ea, nu fusese pusă la dispoziția părților.

„O persecuție politică”, spune soția lui Georgescu

Cristela Georgescu afirmă că a semnalat situația „încă din timpul percheziției, când fotografii, informații, date personale, ajungeau în presă aproape în timp real”. Ea întreabă cine răspunde „pentru expunerea mediatică a unor informații confidențiale din dosar”, care, în opinia ei, compromit prezumția de nevinovăție.

Soția fostului candidat contestă și supravegherea video a locuinței familiei. „Nu au fost prezentate date sau probe care să justifice încălcarea dreptului fundamental la viață privată și de familie”, susține ea, adăugând că instanța a apreciat că noile acuzații informatice nu ating, în acest moment, pragul necesar pentru o măsură preventivă.

„În loc să restabilească încrederea în actul de justiție, a adâncit neîncrederea celor care văd în această măsură, pe bună dreptate, o persecuție politică”, a mai spus Cristela Georgescu.

Călin Georgescu este cercetat de DIICOT și beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă de condamnare.

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