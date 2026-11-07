Echipa feminină de volei CSU Sibiu a reușit sâmbătă primul succes în deplasare în Divizia A2, 3-1 la Tg. Mureș cu CSU Medicina CNUE.
Sibiencele au cedat la mare luptă primul set, adjudecat de mureșence cu 26-24.
Apoi, echipa pregătită de Mihai Bulbuc a întors situația și a câștigat următoarele trei seturi: 22-25, 21-25 și 25-27.
Sibiencele au produs surpriza și s-au impus la Tg.Mureș cu 3-1, reușind prima victorie în deplasare din acest sezon al Diviziei A2, chiar pe terenul unei formații puternice din serie, care ocupă locul 2.
Marcatoarele echipei sibiene au fost: Adela Vasilescu 21, Draga Savu 15, Mara Durbaca 10, Alexia Savu 10, Adelina Canciu 4, Carla Maxim 3, Ined Gheară 3, Irina Lascău 3.
După două victorii consecutive, echipa de volei CSU Sibiu a urcat pe locul 3 în Seria Vest a Diviziei A2, cu 7 puncte reușite în 4 meciuri.
Se joacă în sistem tur-retur, 14 etape, apoi, în funcție de locul ocupat în sezonul regulat, echipele încep meciurile eliminatorii în play-off.
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