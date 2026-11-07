Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă marți, 10 noiembrie, de la ora 18:00, în sala mică a Forumului Democrat al Germanilor din Sibiu (str. General Gheorghe Magheru 1-3), performance-ul cu adolescenți „Recycled Future – instrucțiuni pentru a nu repeta”. Intrarea este gratuită, în limita locurilor disponibile.

Spectacolul este rezultatul atelierului de scriere creativă și explorare scenică coordonat de actorul Răzvan Omotă, desfășurat în perioada 4 – 9 noiembrie, la Sibiu.

„Poate că înainte să le spunem adolescenților cum ar trebui să arate lumea lor, ar fi bine să-i întrebăm ce au ei de spus. Mă bucur că putem completa programul educațional al Teatrului Gong cu un proiect care le oferă tinerilor libertatea de a se exprima, de a ne provoca și, de ce nu, de a ne contrazice. Sunt o generație extraordinar de talentată, cu o energie și o creativitate de care comunitatea noastră are nevoie. Le mulțumesc lui Răzvan Omotă și Simonei Sigartău, doi artiști de o sensibilitate aparte, care au știut să creeze, cu generozitate și inteligență, un spațiu în care acești tineri să-și descopere propria voce. Cred că avem enorm de multe de învățat de la ei. Trebuie doar să fim dispuși să-i ascultăm”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Zece adolescenți și adolescente au devenit, în cadrul atelierului, „constructorii unei lumi mai bune”. Din textele scrise de ei a luat naștere un performance despre vulnerabilitate, curaj și posibilitatea de a construi împreună o altă lume. „Noi, adulții, avem senzația că știm exact ce e mai bine pentru ei, credem de prea multe ori că știm cum să trasăm lumea în care ei vor crește. Dar… surpriză. Undeva, adolescenții noștri încearcă să ne atragă atenția și să ne contrazică, ba chiar să ne învețe”, transmit organizatorii.

Dramaturgia performance-ului îi aparține Simonei Sigartău, conceptul și direcția scenică îi aparțin lui Răzvan Omotă, iar grafica este semnată de George Roșu. Autori și performeri: Andreea Măndiță Dalban, Antonia Maria Gulie, Ștefania Grozav, Sonia Hundorfean, Tudor Giurca, David Mahl, Ana-Maria Mușat, Ana Ruse, Alin Varga și Maria Vintilă.

Rezervarea locurilor se face prin e-mail la madalina(@)teatrulgong.ro, cu menționarea numelui și a numărului de locuri necesar. Rezervările expiră cu 15 minute înainte de începerea reprezentației, iar confirmarea locurilor se face doar prin mesaj scris.

Evenimentul are o durată de aproximativ 60 de minute și este recomandat celor cu vârsta peste 14 ani. Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu este o instituție publică de spectacole ce își desfășoară activitatea sub autoritatea Consiliului Local Sibiu și a Primăriei Municipiului Sibiu.

Comentarii