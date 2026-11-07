Traficul de pe drumurile din județul Sibiu este urmărit sâmbătă, 7 noiembrie, și din aer. Polițiștii rutieri sibieni lucrează cu sprijinul unui elicopter al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), iar atenția este îndreptată în special spre DN1 și DN7, cele mai circulate șosele care trec prin județ.

▶ Vezi pagina acestui video: Elicopterul MAI deasupra drumurilor din județul Sibiu

Video: Poliția Sibiu

Ce văd polițiștii din elicopter

Potrivit Poliției Sibiu, echipajul din aer verifică cum se circulă, unde se formează coloane sau blocaje și dacă au loc incidente. Tot de sus sunt urmăriți și șoferii care încalcă regulile și pun în pericol ceilalți participanți la trafic: depășiri periculoase, viteză excesivă sau manevre riscante.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Imaginile filmate de la bord, publicate de polițiști, arată ecranul camerei montate pe elicopter, care urmărește mașinile pe un drum național, cu viteza și coordonatele afișate în timp real.

Echipajele de la sol intervin pe loc

Informațiile surprinse din elicopter sunt transmise imediat echipajelor de poliție aflate pe drumuri. Acestea opresc mașinile semnalate și aplică sancțiunile, acolo unde e cazul. Până la ora postării, polițiștii spuneau că traficul se desfășoară fără probleme deosebite.

Valea Oltului (DN7) a fost în ultimele săptămâni scena mai multor accidente grave, între care accidentul de la ieșirea din Boița, cu cinci persoane rănite, și coliziunea dintre două TIR-uri și o mașină la Brezoi. Pe același drum, polițiștii au organizat recent și o razie cu 10 filtre între Sibiu și Vâlcea, încheiată cu 79 de amenzi în trei ore.

Pe DN1, între Sibiu și Făgăraș, se circulă tot mai aglomerat din cauza lucrărilor, iar pe porțiunea dinspre Brașov se asfaltează: șoferii care merg spre Brașov dau de lucrări pe 6 kilometri lângă Făgăraș. Tot pe DN1 a avut loc luna trecută și accidentul dintre Avrig și Bradu, cu patru răniți.

Recomandarea polițiștilor

Poliția Sibiu le cere șoferilor să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la starea drumului și să fie prudenți pe tot parcursul drumului.

Comentarii