Ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar, Sorin Ionescu, a declarat că în anul școlar 2026-2027 nu vor fi făcute modificări la Evaluarea Națională, la admiterea la liceu și repartizarea computerizată sau la concursul de titularizare. Declarațiile au fost făcute vineri, 6 noiembrie, la Radio România Timișoara, potrivit Edupedu.ro.

„Anul școlar a început, nu bulversăm cu absolut nimic, cu nicio modificare, lucrurile care se întâmplă în acest an școlar. Nu umblăm la evaluările naționale, nu umblăm la admiterea la liceu sau la repartizarea computerizată, nu umblăm la examenul de titularizare, pentru că, dacă am veni cu astfel de viziune, practic, cei peste 300.000 de angajați și cei peste 3 milioane de elevi ar fi afectați într-un mod necorespunzător. Repet, un fapt pe care nu ni-l dorim.” Sorin Ionescu, citat de Edupedu.ro

Este o declarație de intenție a ministrului. Până acum, ministerul nu a anunțat un act oficial prin care să confirme că regulile acestor examene rămân neschimbate în întregime.

Calendarul admiterii la liceu din 2027 este deja aprobat

Pentru admiterea la liceu din vara lui 2027 există deja un calendar oficial. Ordinul nr. 5.831 din 19 octombrie 2026 al Ministerului Educației și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial nr. 893 din 26 octombrie 2026, prevede că absolvenții clasei a VIII-a completează fișele de opțiuni între 12 și 16 iulie și pe 19 iulie 2027, iar repartizarea computerizată are loc pe 22 iulie 2027. Dosarele de înscriere se depun la liceele unde au fost repartizați elevii între 23 și 27 iulie, iar a doua etapă de admitere este programată în august.

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Potrivit Edupedu.ro, examenul separat de admitere pe care unele licee l-ar fi putut organiza a fost eliminat din Legea învățământului preuniversitar prin Legea nr. 189/2026, publicată în Monitorul Oficial pe 25 septembrie.

Schimbările discutate, pentru generațiile mai mici

În ultimele săptămâni, Sorin Ionescu a vorbit despre o posibilă regândire a Evaluării Naționale de la finalul clasei a VIII-a. La TVR Info, pe 1 noiembrie, el a spus că o altă formă de evaluare ar trebui să privească generațiile care sunt acum în ciclul primar, „peste 5 ani, peste 6 ani”, potrivit Edupedu.ro. Tot atunci, despre titularizare, a vorbit despre ideea ca nota obținută la concurs să fie recunoscută și în anii următori. A adăugat că orice schimbare se va face după discuții cu partenerii, „astfel încât să nu trebuiască să intervenim pe examenele sau pe metodologiile aflate în desfășurare”, potrivit Educație Privată.

Pe 20 octombrie, în ziua învestirii Guvernului, Ionescu spunea la Radio România Timișoara că eventualele modificări ale examenelor ar trebui anunțate cu patru ani înainte, astfel încât elevii să știe, când încep un ciclu de învățământ, după ce reguli îl vor încheia.

Cine este Sorin Ionescu

Sorin-Gabriel Ionescu este ministru delegat pentru învățământ preuniversitar în Guvernul Luca Niculescu, învestit pe 20 octombrie 2026. Funcția, nou înființată, este exercitată în coordonarea ministrului Educației și Cercetării, Sorin Costreie. Profesor de istorie, Ionescu a condus Colegiul Național Bănățean din Timișoara.

Despre ultima Evaluare Națională din Sibiu, Ora de Sibiu a scris aici.

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