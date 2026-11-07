UPDATE, ora 11:51: Incendiul din Șura Mare este localizat, iar pompierii lucrează pentru stingerea acestuia, confirmă ISU Sibiu. „În interiorul locuinței pompierii au găsit o victimă, din păcate decedată (carbonizată). Este vorba de o persoană de sex masculin”, precizează ISU Sibiu.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Un incendiu a izbucnit în jurul prânzului la o casă de locuit din Șura Mare. Potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu, focul se manifesta generalizat, existând pericolul de propagare la o anexă din gospodărie.
La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ.
„ISU Sibiu intervine de urgență în localitatea Șura Mare pentru stingerea unui incendiu. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ. Din primele date, incendiul se manifestă generalizat la o casă de locuit, existând pericol de propagare și la o anexă din gospodărie. Se lucrează pentru localizarea și stingerea incendiului. Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, a transmis ISU Sibiu.
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