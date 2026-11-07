Colaj cu pompieri intervenind în interiorul și la intrarea casei afectate de incendiul din Șura Mare
Colaj din cele două fotografii încărcate în biblioteca redacției, cu intervenția pompierilor la Șura Mare.

UPDATE, ora 11:51: Incendiul din Șura Mare este localizat, iar pompierii lucrează pentru stingerea acestuia, confirmă ISU Sibiu. „În interiorul locuinței pompierii au găsit o victimă, din păcate decedată (carbonizată). Este vorba de o persoană de sex masculin”, precizează ISU Sibiu.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Un incendiu a izbucnit în jurul prânzului la o casă de locuit din Șura Mare. Potrivit primelor informații transmise de ISU Sibiu, focul se manifesta generalizat, existând pericolul de propagare la o anexă din gospodărie.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ.

„ISU Sibiu intervine de urgență în localitatea Șura Mare pentru stingerea unui incendiu. La fața locului sunt mobilizate două autospeciale de stingere, o autocisternă, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SAJ. Din primele date, incendiul se manifestă generalizat la o casă de locuit, existând pericol de propagare și la o anexă din gospodărie. Se lucrează pentru localizarea și stingerea incendiului. Misiunea este în dinamică, revenim cu date”, a transmis ISU Sibiu.

Incendiu la o casă din Șura Mare. Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere

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