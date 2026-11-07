Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” marchează 35 de ani de activitate prin întâlnirea generațiilor, pe 8 noiembrie 2026, și un spectacol aniversar, pe 9 noiembrie, la Sibiu.

Potrivit comunicatului transmis de ansamblu, proiectul este dedicat tradițiilor românești, folclorului și celor care au contribuit la parcursul „Cetei Junilor”. Acțiunea este cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu și de Primăria Municipiului Sibiu.

Peste 300 de dansatori, pe scena Centrului Cultural „Ion Besoiu”

Ziua de 8 noiembrie este dedicată întâlnirii generațiilor. Foști și actuali membri ai ansamblului se vor reuni pentru a rememora turneele, spectacolele și experiențele care au marcat activitatea „Cetei Junilor”.

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Spectacolul aniversar „Ceata Junilor” – 35 de ani va avea loc pe 9 noiembrie 2026, de la ora 18:00, la Centrul Cultural „Ion Besoiu”. Biletele se pot cumpăra de la casieria sălii de spectacole.

Programul va dura 130 de minute și va reuni peste 300 de dansatori de ieri și de azi, instrumentiști din fosta orchestră a ansamblului și din Orchestra de Tineret a Ansamblului „Cindrelul-Junii Sibiului”. Prezintă Iuliana Tudor și Traian Stoiță.

Ansamblul a fost înființat în 1991 de Ioan Macrea

Ansamblul Folcloric „Ceata Junilor” a fost înființat în 1991 de maestrul coregraf Ioan Macrea. De-a lungul timpului, a contribuit la educația artistică a tinerilor și la promovarea tradițiilor și a specificului sibian în țară și peste hotare.

Comunicatul amintește turneele desfășurate în Germania, Polonia, Turcia, Grecia, Cehia, Olanda, Danemarca, Belgia, Cipru, Serbia, Slovacia, Italia, Portugalia și Austria. Identitatea artistică a ansamblului s-a construit prin spectacole originale, repertoriu și contribuția generațiilor de artiști.

Potrivit aceleiași surse, ansamblul este inspirat de obiceiul cetelor de juni, inclus în patrimoniul cultural protejat de UNESCO. Proiectul aniversar urmărește să evidențieze rolul „Cetei Junilor” în viața culturală a Sibiului.

Partenerii proiectului sunt Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Cindrelul-Junii” Sibiu, Therme București, Cricova și Valencia Trading.

Acțiune cofinanțată de Consiliul Județean Sibiu.

Acțiune cofinanțată de Primăria Municipiului Sibiu.

Fotografii din arhiva transmisă pentru aniversarea ansamblului.

Afișul spectacolului aniversar.

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