Scm timisoara csu
Foto: SCM Politehnica Timișoara - Baschet

CSU Sibiu a reușit sâmbătă seara un meci excelent la Timișoara, unde s-a impus categoric, scor 94-70 în disputa cu SCM.

Sibienii au avut o rotație mai bună pentru acest meci, în care a redebutat Gavriloaia, iar Roschnafsky a fost recuperat după o accidentare la umăr.

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CSU și-a adjudecat primul sfert cu 24-18. Sibienii au fost în control și în cel de-al doilea sfert, în care s-au impus cu 22-15. La pauza mare, echipa lui Dan Fleșeriu conducea clar, cu 46-33.

Și în repriza secundă, meciul a continuat pe aceleași coordonate, cu CSU la timonă. Sibienii au câștigat al treilea sfert cu 23-15 și soarta punctelor era deja decisă.

Timisoara csu sibiu
Foto: SCM Politehnica Timișoara – Baschet

”Vulturii” nu au slăbit ritmul nici în ultimul sfert, adjudecat cu 25-22. Echipa lui Dan Fleșeriu a câștigat toate sferturile și a reușit la final o victorie neașteptat de clară, cu 94-70.

Scm timisoara csu sibiu
Foto: SCM Politehnica Timișoara – Baschet

Cu un bilanț de 3-3, CSU a urcat pe locul 4, având însă și mai multe meciuri disputate decât majoritatea echipelor din Liga Națională.

Pentru CSU urmează meciul cu CSO Voluntari, din Sala Transilvania, vineri, începând cu ora 19:45.

CSU SIBIU: Randolph jr. 22, Battle 19, Towns 14, Traore 9, Plet 6, Roschnafsky 6, Pratt 5, Gavriloaia 4, Petica 3, Drăgan 3, Ciurea 3.

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